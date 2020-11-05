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اكتسح أساطير الكرة العالمية.. راموس أفضل مدافع في التاريخ

راموس يحطم الأرقام القياسية ويثبت أقدامه كأفضل مدافع في تاريخ كرة القدم (رويترز)
راموس يحطم الأرقام القياسية ويثبت أقدامه كأفضل مدافع في تاريخ كرة القدم (رويترز)
5/11/2020

يواصل قائد ريال مدريد سيرجيو راموس حصد الألقاب القياسية، وآخرها تصدره استفتاءات لأفضل مدافع بالعالم في تاريخ كرة القدم.

وتصدر المدافع الإسباني استفتاء أفضل قلب دفاع في العالم على الإطلاق، ضمن فريق الأحلام الذي ستطلقه مجلة "فرانس فوتبول" (France Football) بديلا عن جائزة الكرة الذهبية التي ألغيت هذا العام بسبب وباء فيروس كورونا.

لكن قبل ذلك، اكتسح راموس بعد هدفه التاريخي رقم 100 الاستفتاء الذي أجرته صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية لاختيار أفضل قلب دفاع في التاريخ، وصوت فيه أكثر من 130 ألف مشجع.

وحصل راموس على 74% من الأصوات، متجاوزا بكثير الأسطورة الألماني فرانز بيكنباور الذي حل ثانيا بنسبة أصوات بلغت 18%.

كما تفوق راموس على باقي المرشحين الذي حصلوا على نسب ضئيلة جدا، وهم: الهولندي رونالد كومان، والإنجليزي بوبي مور، والأرجنتيني دانييل باساريلا، والألماني ماتياس زامر، والفرنسي مارسيل ديسيلي، إضافة إلى الإيطاليين فرانكو باريزي وفابيو كانافارو.

المصدر : ماركا

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