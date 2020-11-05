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متوقعا فوز بايدن.. أبو تريكة يسخر من تشكيك ترامب بنتائج الانتخابات الأميركية

أبو تريكة دائم التعليق على الأحداث السياسية (مواقع التواصل)
أبو تريكة دائم التعليق على الأحداث السياسية (مواقع التواصل)
5/11/2020

متوقعا فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية سخر نجم كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة من تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي انتقد فيها نزاهة الانتخابات، وذلك مع اقتراب إعلان النتائج.

وعلق نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق على تغريدة ترامب باللغة الإنجليزية قائلا "استخدم الفار أيها الرئيس السابق" مرفقا العبارة بصورة لحكم يشاهد "الفار".

وكان ترامب قد شكك في نزاهة الانتخابات قائلا "لقد تم إلحاق الضرر بنزاهة نظامنا والانتخابات الرئاسية نفسها، وهذا ما تجب مناقشته".

ونالت تغريدة أبو تريكة إشادة الكثير من المغردين الذين وصفوها باللهجة المصرية الدارجة بـ"خفة دم" أبو تريكة، مؤكدين أنه صانع البسمة الأول في الملاعب وخارجها.

المصدر : خدمة سند

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