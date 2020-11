متوقعا فوز بايدن.. أبو تريكة يسخر من تشكيك ترامب بنتائج الانتخابات الأميركية

متوقعا فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية سخر نجم كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة من تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي انتقد فيها نزاهة الانتخابات، وذلك مع اقتراب إعلان النتائج.

وعلق نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق على تغريدة ترامب باللغة الإنجليزية قائلا "استخدم الفار أيها الرئيس السابق" مرفقا العبارة بصورة لحكم يشاهد "الفار".

وكان ترامب قد شكك في نزاهة الانتخابات قائلا "لقد تم إلحاق الضرر بنزاهة نظامنا والانتخابات الرئاسية نفسها، وهذا ما تجب مناقشته".

Our lawyers have asked for “meaningful access”, but what good does that do? The damage has already been done to the integrity of our system, and to the Presidential Election itself. This is what should be discussed!

