البث الحي
كرة قدم

مغرور وغير محترم.. هجوم غير مسبوق على رونالدو

رونالدو يعود الليلة لدوري الأبطال بطولته المفضلة (رويترز)
رونالدو يعود الليلة لدوري الأبطال بطولته المفضلة (رويترز)
4/11/2020

شن الإيطالي باسكوال برونو المدافع السابق ليوفنتوس هجوما عنيفا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف "اليوفي" واصفا إياه بالـ "المغرور وغير المحترم".

من المعروف أن رونالدو -الذي انتقل إلى الفريق الإيطالي صيف 2018- لا يتقن الإيطالية ولم يتعلمها، الأمر الذي استفز برونو.

وقال برونو (58 عاما) -في مقابلة صحفية- إن رفض "الدون" تعلم الإيطالية رغم مرور عامين على وجوده بالبلاد لأكثر من عامين مستخدما الإسبانية بالتعبير عما يريد قوله "غير مقبول ويعبر عن عدم احترام الفريق والإيطاليين والبلاد بشكل عام".

يذكر أن رونالدو سيشارك أساسيا في مباراة الليلة بدوري الأبطال ضد فرنسفاروش المجري.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

رونالدو ضد ميسي في مقارنة رقمية.. من يربح؟

عقدت صحيفة "صن" (THE SUN) البريطانية مقارنة رقمية بين الأسطورتين رونالدو وميسي قبل مواجهة يوفنتوس وبرشلونة الأربعاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث كانت الجماهير تأمل في رؤيتهما بالملعب مجددا.

المزيد من كرة قدم

دوري الأبطال.. فوز باهت لبرشلونة وكبير ليوفنتوس وتشلسي وخسارة سان جيرمان

برشلونة عانى ليفوز على دينامو كييف (رويترز)

كلاسيكو مصري بنهائي أبطال أفريقيا.. الزمالك يجدد فوزه على الرجاء

الزمالك تأهل لنهائي دوري الأبطال بفوزه على الرجاء 4-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (رويترز)

الإقالة تقترب من سولسكاير.. مان يونايتد ينحني أمام باشاك شهير التركي

مان يونايتد يقدم أداء سيئا ويحقق نتائج كارثية تحت قيادة سولسكاير في المباريات الأخيرة (رويترز)

اللغة كل شيء بالنسبة له.. هكذا تحول بيل من منبوذ في ريال مدريد لبطل بتوتنهام

بيل بدأ يستعيد مستواه منذ انتقاله للسبيرز (غيتي)
الأكثر قراءة

ترامب يطعن لدى القضاء.. يايدن ينتزع ميشيغان ويعلن: حصلنا على الأصوات الكافية للفوز بالرئاسة

بايدن أكد أن هوامش فوزه بولايتي ويسكونسن وميشيغان أكبر من هوامش فوز ترامب 2016 (وكالات)

بعد يومين من حظرها.. فرنسا تحل جمعية "الذئاب الرمادية" وأنقرة تتوعد برد حازم

وزير الداخلية الفرنسي: مجلس الوزراء اتخذ قرارا يقضي بحظر الجمعية (رويترز)

حماة الديمقراطية.. تعرف على العاملين في عد وفرز الأصوات بانتخابات أميركا

عاملون في مراكز الاقتراع في ولاية ميشيغان (رويترز)

تغطية مباشرة للانتخابات الأميركية.. التطورات أولا بأول

العاملون في لجان الفرز في أحد مراكز الاقتراع في ولاية جورجيا (رويترز)