مغرور وغير محترم.. هجوم غير مسبوق على رونالدو

شن الإيطالي باسكوال برونو المدافع السابق ليوفنتوس هجوما عنيفا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف "اليوفي" واصفا إياه بالـ "المغرور وغير المحترم".

من المعروف أن رونالدو -الذي انتقل إلى الفريق الإيطالي صيف 2018- لا يتقن الإيطالية ولم يتعلمها، الأمر الذي استفز برونو.

وقال برونو (58 عاما) -في مقابلة صحفية- إن رفض "الدون" تعلم الإيطالية رغم مرور عامين على وجوده بالبلاد لأكثر من عامين مستخدما الإسبانية بالتعبير عما يريد قوله "غير مقبول ويعبر عن عدم احترام الفريق والإيطاليين والبلاد بشكل عام".

يذكر أن رونالدو سيشارك أساسيا في مباراة الليلة بدوري الأبطال ضد فرنسفاروش المجري.