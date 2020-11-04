البث الحي
كرة قدم

مرسيليا ينهار بدوري الأبطال.. رقم كارثي لبطل نسخة 1993

فريق المدرب أندريه فيلاس بواش على مشارف توديع البطولة القارية الأم (رويترز)
فريق المدرب أندريه فيلاس بواش على مشارف توديع البطولة القارية الأم (رويترز)
4/11/2020

ألحق بورتو البرتغالي الهزيمة الـ 12 على التوالي بمرسيليا الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز عليه أمس بثلاثية نظيفة في المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا مانشستر سيتي وأولمبياكوس اليوناني.

وسجل أهداف الفريق البرتغالي موسى ماريغا وسيرجيو أوليفيرا من ركلة جزاء ولويس دياز، في حين أهدر ديميتري باييه ركلة جزاء مبكرة لصالح مرسيليا.

وبهذه النتيجة بقي بورتو في المركز الثاني بست نقاط بفارق 3 نقاط خلف مانشستر سيتي (صاحب العلامة الكاملة)، في حين يحتل أولمبياكوس المركز الثالث بثلاث نقاط، وظل مرسيليا بلا رصيد من النقاط بعد تلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي.

وعادَل الفريق الفرنسي -بطل أوروبا عام 1993- بذلك رقم أندرلخت البلجيكي القياسي السلبي في دوري الأبطال بموسم 2004-2005، ولم يسجل أي هدف منذ أن هز سليمان دياوارا الشباك في 2013 خلال الهزيمة 1-2 أمام بروسيا دورتموند.

ويعود آخر انتصار لمرسيليا في دوري الأبطال إلى عام 2012، عندما هزم إنتر ميلان 1-صفر في ذهاب ثُمن النهائي.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

دوري الأبطال.. فوز باهت لبرشلونة وكبير ليوفنتوس وتشلسي وخسارة سان جيرمان

برشلونة عانى ليفوز على دينامو كييف (رويترز)

كلاسيكو مصري بنهائي أبطال أفريقيا.. الزمالك يجدد فوزه على الرجاء

الزمالك تأهل لنهائي دوري الأبطال بفوزه على الرجاء 4-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (رويترز)

الإقالة تقترب من سولسكاير.. مان يونايتد ينحني أمام باشاك شهير التركي

مان يونايتد يقدم أداء سيئا ويحقق نتائج كارثية تحت قيادة سولسكاير في المباريات الأخيرة (رويترز)

اللغة كل شيء بالنسبة له.. هكذا تحول بيل من منبوذ في ريال مدريد لبطل بتوتنهام

بيل بدأ يستعيد مستواه منذ انتقاله للسبيرز (غيتي)
الأكثر قراءة

ترامب يطعن لدى القضاء.. يايدن ينتزع ميشيغان ويعلن: حصلنا على الأصوات الكافية للفوز بالرئاسة

بايدن أكد أن هوامش فوزه بولايتي ويسكونسن وميشيغان أكبر من هوامش فوز ترامب 2016 (وكالات)

بعد يومين من حظرها.. فرنسا تحل جمعية "الذئاب الرمادية" وأنقرة تتوعد برد حازم

وزير الداخلية الفرنسي: مجلس الوزراء اتخذ قرارا يقضي بحظر الجمعية (رويترز)

حماة الديمقراطية.. تعرف على العاملين في عد وفرز الأصوات بانتخابات أميركا

عاملون في مراكز الاقتراع في ولاية ميشيغان (رويترز)

تغطية مباشرة للانتخابات الأميركية.. التطورات أولا بأول

العاملون في لجان الفرز في أحد مراكز الاقتراع في ولاية جورجيا (رويترز)