مرسيليا ينهار بدوري الأبطال.. رقم كارثي لبطل نسخة 1993

ألحق بورتو البرتغالي الهزيمة الـ 12 على التوالي بمرسيليا الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز عليه أمس بثلاثية نظيفة في المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا مانشستر سيتي وأولمبياكوس اليوناني.

وسجل أهداف الفريق البرتغالي موسى ماريغا وسيرجيو أوليفيرا من ركلة جزاء ولويس دياز، في حين أهدر ديميتري باييه ركلة جزاء مبكرة لصالح مرسيليا.

وبهذه النتيجة بقي بورتو في المركز الثاني بست نقاط بفارق 3 نقاط خلف مانشستر سيتي (صاحب العلامة الكاملة)، في حين يحتل أولمبياكوس المركز الثالث بثلاث نقاط، وظل مرسيليا بلا رصيد من النقاط بعد تلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي.

وعادَل الفريق الفرنسي -بطل أوروبا عام 1993- بذلك رقم أندرلخت البلجيكي القياسي السلبي في دوري الأبطال بموسم 2004-2005، ولم يسجل أي هدف منذ أن هز سليمان دياوارا الشباك في 2013 خلال الهزيمة 1-2 أمام بروسيا دورتموند.

ويعود آخر انتصار لمرسيليا في دوري الأبطال إلى عام 2012، عندما هزم إنتر ميلان 1-صفر في ذهاب ثُمن النهائي.