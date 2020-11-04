البث الحي
كرة قدم

زيدان: راموس قائدنا إلى الأبد

زيدان: ليس لدي أي شك في أن راموس سيستمر في الريال ويواصل كتابة التاريخ (رويترز)
زيدان: ليس لدي أي شك في أن راموس سيستمر في الريال ويواصل كتابة التاريخ (رويترز)
4/11/2020

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إنه ليس لديه أي شك في تمديد القائد سيرجيو راموس عقده مع بطل الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما سجل "المطرقة" هدفه رقم 100 مع النادي خلال الانتصار 3-2 على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز المدافع الإسباني البالغ عمره 34 عاما هدفا بطريقته المعتادة بضربة رأس بعد ركلة ركنية من توني كروس في المباراة التي حقق فيها الملكي الفوز بشق الأنفس على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

وحصد راموس، المنضم من إشبيلية في 2005، مع ريال 22 لقبا منها 4 ألقاب في دوري الأبطال و5 ألقاب في الليغا، وينتهي تعاقده في نهاية الموسم الجاري.

وقال زيدان "نحن ندرك مدى جدارته لاعبا.. إنه قائدنا وبكل تأكيد نحن نريده معنا إلى الأبد".

وأضاف "هذا ما يفعله بإظهاره دائما رغبته في اللعب، وليس لدي أي شك في أنه سيستمر هنا وسيواصل كتابة التاريخ".

ويواجه "الميرينغي" فالنسيا في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

بالفيديو.. ريال مدريد يتأهب للإجهاز على مونشنغلادباخ.. كيف أعاد راموس وزملاؤه بريق زيدان؟

بمعنويات عالية وثقة غير مسبوقة خلال هذا الموسم، يستعد ريال مدريد الإسباني لمباراته المقررة أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني غدا الثلاثاء بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

شاهد.. هل ركلة جزاء راموس صحيحة؟

في الدقيقة 62 من "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد؛ منح الحكم خوان مارتينيز مونويرا ركلة جزاء للملكي بعد مراجعة تقنية الحكم المساعد (فار)، مما أثار غضب لاعبي البرسا ومدربهم رونالد كومان.

المزيد من كرة قدم

دوري الأبطال.. فوز باهت لبرشلونة وكبير ليوفنتوس وتشلسي وخسارة سان جيرمان

برشلونة عانى ليفوز على دينامو كييف (رويترز)

كلاسيكو مصري بنهائي أبطال أفريقيا.. الزمالك يجدد فوزه على الرجاء

الزمالك تأهل لنهائي دوري الأبطال بفوزه على الرجاء 4-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (رويترز)

الإقالة تقترب من سولسكاير.. مان يونايتد ينحني أمام باشاك شهير التركي

مان يونايتد يقدم أداء سيئا ويحقق نتائج كارثية تحت قيادة سولسكاير في المباريات الأخيرة (رويترز)

اللغة كل شيء بالنسبة له.. هكذا تحول بيل من منبوذ في ريال مدريد لبطل بتوتنهام

بيل بدأ يستعيد مستواه منذ انتقاله للسبيرز (غيتي)
الأكثر قراءة

ترامب يطعن لدى القضاء.. يايدن ينتزع ميشيغان ويعلن: حصلنا على الأصوات الكافية للفوز بالرئاسة

بايدن أكد أن هوامش فوزه بولايتي ويسكونسن وميشيغان أكبر من هوامش فوز ترامب 2016 (وكالات)

بعد يومين من حظرها.. فرنسا تحل جمعية "الذئاب الرمادية" وأنقرة تتوعد برد حازم

وزير الداخلية الفرنسي: مجلس الوزراء اتخذ قرارا يقضي بحظر الجمعية (رويترز)

حماة الديمقراطية.. تعرف على العاملين في عد وفرز الأصوات بانتخابات أميركا

عاملون في مراكز الاقتراع في ولاية ميشيغان (رويترز)

تغطية مباشرة للانتخابات الأميركية.. التطورات أولا بأول

العاملون في لجان الفرز في أحد مراكز الاقتراع في ولاية جورجيا (رويترز)