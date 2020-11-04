زيدان: راموس قائدنا إلى الأبد

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إنه ليس لديه أي شك في تمديد القائد سيرجيو راموس عقده مع بطل الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما سجل "المطرقة" هدفه رقم 100 مع النادي خلال الانتصار 3-2 على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز المدافع الإسباني البالغ عمره 34 عاما هدفا بطريقته المعتادة بضربة رأس بعد ركلة ركنية من توني كروس في المباراة التي حقق فيها الملكي الفوز بشق الأنفس على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

وحصد راموس، المنضم من إشبيلية في 2005، مع ريال 22 لقبا منها 4 ألقاب في دوري الأبطال و5 ألقاب في الليغا، وينتهي تعاقده في نهاية الموسم الجاري.

وقال زيدان "نحن ندرك مدى جدارته لاعبا.. إنه قائدنا وبكل تأكيد نحن نريده معنا إلى الأبد".

وأضاف "هذا ما يفعله بإظهاره دائما رغبته في اللعب، وليس لدي أي شك في أنه سيستمر هنا وسيواصل كتابة التاريخ".

ويواجه "الميرينغي" فالنسيا في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.