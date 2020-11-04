دوري الأبطال.. فوز صعب للريال وكاسح لليفربول وبايرن ومتوقع لمان سيتي

انتزع فريق ريال مدريد أول انتصار له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بفوزه الصعب على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي 3-2 في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بالبطولة، والتي شهدت أيضا فوز بوروسيا مونشنغلادباخ على شاختار دونيتسك بسداسية نظيفة.

وسجل ثلاثية الملكي: كريم بنزيمة (25)، وسيرخيو راموس (33) ورودريغو (80)، في حين سجل هدفي "النيراتزوري" لاوتارو مارتينيز (35) وإيفان بيريسيتش (68).

ويتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ المجموعة بـ5 نقاط، وتوقف رصيد شاختار عند 4 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ريال مدريد، صاحب 4 نقاط في المركز الثالث، في حين يحتل إنتر ميلان المركز الأخير بنقطتين.

ليفربول حقق الانتصار الثالث على التوالي (رويترز)

وفي المجموعة الرابعة، واصل ليفربول بطل إنجلترا انطلاقته القوية في المسابقة القارية الأم، وحقق الانتصار الثالث على التوالي، بسحقه مضيفه أتلانتا الإيطالي بخماسية نظيفة، كما حقق أياكس أمستردام فوزه الأول في البطولة، وتغلب على مضيفه ميتييلاند الدانماركي 2-1.

وسجل خماسية "الريدز" البرتغالي دييغو جوتا (16 و33 و55) والنجم المصري محمد صلاح (47) والنجم السنغالي ساديو ماني (49).

ورفع ليفربول بذلك رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق 5 نقاط عن أياكس صاحب المركز الثاني بـ4 نقاط، ف يحين تجمد رصيد أتلانتا عند 4 نقاط في المركز الثالث، وظل ميتييلاند بلا رصيد في المركز الأخير.

وعادل محمد صلاح بذلك رقم ستيفن جيرارد الهداف التاريخي لليفربول في المسابقات الأوروبية، حيث رفع رصيده في البطولة بقميص الفريق إلى 21 هدفا.

بايرن قلب الطاولة على سالزبورغ النمساوي (رويترز)

وفي المجموعة الأولى، قلب بايرن ميونخ -حامل اللقب- تأخره بهدف أمام مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي إلى فوز مثير 6-2. كما شهدت المجموعة نفسها تعادل أتلتيكو مدريد مع مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 1-1.

وسجل سداسية "الفريق البافاري" روبرت ليفاندوفسكي (21 من ضربة جزاء و88) وراسموس كريستنسن لاعب ريد بول بالخطأ في مرماه (44) وجيروم بواتينغ (79) وليروي ساني (83) ولوكاس هيرنانديز في الوقت بدل الضائع.

أما هدفا أصحاب الأرض فسجلهما ميرغيم بيريشا (4) وماسايا أوكوجاوا (66).

الفوز رفع رصيد بايرن إلى 9 نقاط في الصدارة من 3 انتصارات متتالية، متقدما بفارق كبير عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني (4 نقاط)، ويحتل لوكوموتيف موسكو المركز الثالث بنقطتين، وتوقف رصيد ريد بول عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

مان سيتي هزم أولمبياكوس بأقل مجهود (غيتي)

وفي المجموعة الثالثة، حافظ مانشستر سيتي على العلامة الكاملة في المجموعة بفوزه على ضيفه أولمبياكوس اليوناني بثلاثية نظيفة، في الوقت الذي تغلب فيه بورتو البرتغالي على ضيفه مرسيليا الفرنسي بثلاثية نظيفة أيضا.

وحقق سيتي فوزه الثالث على التوالي، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 9 نقاط مقابل 6 لبورتو في المركز الثاني، و3 نقاط لأولمبياكوس في المركز الثالث، وظل مرسيليا بلا رصيد من النقاط بعد تلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي.

وعلى ملعب الاتحاد، سجل ثلاثية "السيتيزنز" المهاجم الإسباني الشاب فيران توريس (12) والبرازيلي غابريل جيسوس (81) وجواو كانسيلو في الثواني الأخيرة من المباراة.