اللغة كل شيء بالنسبة له.. هكذا تحول بيل من منبوذ في ريال مدريد لبطل بتوتنهام

"يبدو مختلفا بالنسبة لي، اللغة كل شيء بالنسبة له"، هكذا وصف الإسباني سيرجي ريغيلون زميله السابق في ريال مدريد والحالي في توتنهام غاريث بيل.

وبيل -النجم السابق لتوتنهام- عاد الصيف الماضي إلى فريق بداياته على سبيل الإعارة بعد وضع صعب عاشه في السنوات الأخيرة مع الميرينغي.

وتابع الظهير المنتقل في الصيف الماضي من "الملكي" إلى "السبيرز" أن لغة بيل الإسبانية "ليست سيئة مثل لغتي الإنجليزية، ولكن التواصل والبيئة فرقتا كثيرا وأثرتا إيجابا على مستواه، هو سعيد في إنجلترا ولا أعلم إذا كان سيعود لريال مدريد".

وأضاف -في حديث إذاعي- أنه "ما فاجأني هو وجود حفر للغولف في ملعب التدريبات وقيل لي إنها أعدت خصيصا له".

يذكر أن بيل سجل هدف الفوز لتوتنهام الأسبوع الماضي في مرمى برايتون ومنحه 3 نقاط مهمة في البريميرليغ.

وواصل أن "اللعب تحت إدارة المدرب جوزيه مورينيو تجربة ممتازة، هو مدرب متطلب وشغوف، يغضب عندما لا ننفذ المطلوب منا كأي مدرب، وهو قريب جدا من اللاعبين".

وختم أن "العيش في إنجلترا صعب جدا مقارنة بالحياة في إسبانيا، الظلمة تحل الساعة الخامسة مساء.. ريال مدريد هو منزلي الذي نشأت فيه ولا أعلم ما إذا كنت سأعود يوما ما".