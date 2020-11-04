الدوري الأوروبي.. 4 مجموعات تشهد صراعا على الصدارة

من خلال نتائج أول جولتين، يدور الصراع في 4 مجموعات على الصدارة بين فريقين، في كل من هذه المجموعات الأربع حصد كل منهما النقاط الست كاملة في مباراتيه السابقتين بمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويجتذب الصراع على الصدارة في هذه المجموعات الأربع قدرا كبيرا من الاهتمام خلال الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بالمسابقة والتي تقام غدا.

وفي هذه المباريات الأربع، يلتقي أرسنال الإنجليزي مع مولده النرويجي في المجموعة الثانية، وبنفيكا البرتغالي مع رينجرز الأسكتلندي في المجموعة الرابعة، وليستر سيتي الإنجليزي مع سبورتنغ براغا البرتغالي في المجموعة السابعة، وفياريال الإسباني مع مكابي تل أبيب في المجموعة التاسعة.

وفي المجموعات الأخرى، تبرز أكثر من مواجهة مهمة أيضا، حيث يلتقي ميلان متصدر الدوري الإيطالي مع ليل الفرنسي في المجموعة الثامنة، ويحل نابولي الإيطالي ضيفا على ريجيكا الكرواتي في المجموعة السادسة، كما يحل توتنهام الإنجليزي ضيفا على لودوغوريتس رازغراد البلغاري في المجموعة العاشرة.

ويواجه فريق رينجرز -الذي استعاد شبابه من خلال التجديدات التي أجراها مديره الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد على صفوف الفريق- أصعب وأكبر اختبار له في الموسم الحالي حتى الآن.

وحافظ رينجرز على سجله خاليا من الهزائم في آخر 17 مباراة خاضها، حيث يهدف الفريق بقيادة جيرارد النجم السابق لليفربول والمنتخب الإنجليزي إلى إنهاء هيمنة منافسه التقليدي العنيد سلتيك، الذي احتكر لقب الدوري الأسكتلندي في آخر 9 مواسم.

ويتطلع بنفيكا البرتغالي إلى التغلب سريعا على صدمة الهزيمة الكبيرة بثلاثية نظيفة أمام بوافيشتا في الدوري المحلي مطلع هذا الأسبوع والتي جاءت بعد 7 انتصارات متتالية للفريق.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة الرابعة، يلتقي ليخ بوزنان البولندي فريق ستاندرد لييج البلجيكي.

ويسعى ليستر سيتي الإنجليزي إلى نقل تألقه المحلي هذا الموسم إلى مسيرته في الدوري الأوروبي حيث يلتقي سبورتنج براجا غدا.

وكان الثبات في المستوى والتماسك هو أبرز مميزات ليستر سيتي هذا الموسم تحت قيادة المدرب بريندان رودجرز، كما استفاد الفريق كثيرا من المستوى الفني والبدني لمهاجمه جيمي فاردي.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة السابعة، يلتقي زوريا لوهانسك الأوكراني مع آيك أثينا اليوناني.

ويستضيف ميلان متصدر المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط فريق ليل الفرنسي صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وذلك على ملعب "جوزيبي ميازا" في ميلانو.

ويتطلع الفريق الفرنسي في هذه المباراة إلى التصدي للقدرات التهديفية العالية للسويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يلتقي سلتيك الأسكتلندي (نقطة واحدة) فريق سبارتا براغ التشيكي (بلا نقاط).

ويحل نابولي الإيطالي (3 نقاط) ضيفا على ريجيكا الكرواتي (بلا نقاط) في المجموعة السادسة، علما بأن ريجيكا يعاني من إصابة أكثر من لاعب بفيروس كورونا.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة السادسة، يحل ألكمار الهولندي (6 نقاط) ضيفا على ريال سوسييداد الإسباني (3 نقاط).

وقد يلجأ الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال إلى تدوير لاعبيه وتعديل تشكيلة الفريق عندما يستضيف مولده النرويجي غدا في المجموعة الثانية.

وقد يمنح أرتيتا راحجة لحارس المرمى بيرند لينو، في حين يستعد السويسري جرانيت تشاكا للمشاركة أساسيا في خط الوسط، كما ينتظر أن يبدأ اللاعبون إينسلي مايتلاند نيلز ونيكولا بيبي وشكودران موستافي وإيدي نيكيتاه المباراة ضمن التشكيلة الأساسية لأرسنال.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة الثانية، يلتقي رابيد فيينا النمساوي مع دوندالك الأيرلندي، حيث يبحث كل منهما عن افتتاح رصيد النقاط في المجموعة.

ويسعى الويلزي الدولي جاريث بيل لحجز مكان في التشكيلة الأساسية لفريقه توتنهام عندما يحل ضيفا غدا على لودوغوريتس رازغراد البلغاري في المجموعة العاشرة.

وكان بيل شارك بديلا في مباراة الفريق مطلع هذا الأسبوع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي، وسجل هدف الفوز لتوتنهام في المباراة.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يلتقي رويال أنتويرب البلجيكي مع لاسك لينز النمساوي.