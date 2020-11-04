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الإقالة تقترب من سولسكاير.. مان يونايتد ينحني أمام باشاك شهير التركي

مان يونايتد يقدم أداء سيئا ويحقق نتائج كارثية تحت قيادة سولسكاير في المباريات الأخيرة (رويترز)
مان يونايتد يقدم أداء سيئا ويحقق نتائج كارثية تحت قيادة سولسكاير في المباريات الأخيرة (رويترز)
4/11/2020

أوقف فريق باشاك شهير التركي انطلاقة ضيفه مانشستر يونايتد المثالية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه عليه 2-1 اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة للمسابقة القارية.

وحصد باشاك شهير -الذي يشارك للمرة الأولى في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال- أول 3 نقاط في المجموعة، لكنه ظل في قاع الترتيب، بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان ولايبزيغ، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، المتساويين معه في الرصيد، قبل لقائهما بألمانيا اليوم ضمن الجولة نفسها.

في المقابل، ظل مانشستر يونايتد، الذي فاز في أول جولتين بالمجموعة على سان جيرمان ولايبزيغ، متربعا على الصدارة برصيد 6 نقاط.

الفريق التركي حقق فوزا تاريخيا (رويترز)

وبادر النجم المخضرم ديمبا با بالتسجيل لمصلحة باشاك شهير (13)، محرزا أول أهداف الفريق التركي في تاريخه بالبطولة، قبل أن يضيف زميله البوسني إيدين فيسكا الهدف الثاني (40).

وتكفل النجم الفرنسي أنتوني مارسيال بتسجيل هدف مانشستر يونايتد الوحيد (43)، دون أن يتمكن "الشياطين الحمر" من إدراك التعادل على الأقل في الوقت المتبقي من المباراة، مانحا انتصارا تاريخيا لباشاك شهير هو الأول خلال مشواره بالبطولة.

لاتسيو عانى ليعادل النتيجة (غيتي)

وفي المجموعة السادسة، تعادل لاتسيو مع مضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي 1-1.

وتقدم زينيت عن طريق ألكسندر أيروخاين (32)، قبل أن يتعادل لاتسيو عن طريق فيلبي كايسيدو (82).
ورفع لاتسيو رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة، في حين حصد زينيت أول نقطة له في المجموعة محتلا المركز الرابع الأخير.

المصدر : وكالات

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