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121 عاما على تأسيس برشلونة.. أساطير كثيرة وألقاب وفيرة

في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1899 تأسس الفريق الكتالوني (رويترز)
في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1899 تأسس الفريق الكتالوني (رويترز)
29/11/2020

في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1899، وعلى يد مجموعة لاعبين من 4 جنسيات، سويسرية وإنجليزية وألمانية وإسبانية، بقيادة الإسباني صاحب الأصول السويسرية خوان غامبر، أُسس فريق برشلونة ليصبح لاحقا أحد أكبر وأغنى أندية العالم.

ومر على البرسا الذي يحمل شعار "أكثر من ناد"، أساطير حفرت اسمها في تاريخ كرة القدم في مقدمة هؤلاء:

– الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا

– الأرجنتيني ليونيل ميسي

– الهولندي يوهان كرويف

– البرازيليون رونالدو ونيمار وداني ألفيش وروماريو وريفالدو ورونالدينيو

– الإسبانيون تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا وديفيد فيا وبيب غوارديولا وبويول

– الأورغوياني لويس سواريز

– السويدي زلاتان إبراهيموفيتش

أما أبرز الألقاب التي حققها الفريق الكتالوني والذي لديه نشيد رسمي بعنوان "لا أحد قادر على قهرنا"، هي:

– 26 لقبا في الليغا

– 30 لقبا بكأس ملك إسبانيا

– 13 لقبا بكأس السوبر الإسباني

– 5 ألقاب بدوري أبطال أوروبا

– 5 ألقاب بكأس السوبر الأوروبي

– 3 ألقاب بمونديال الأندية

وبخصوص الأرقام القياسية في تاريخ النادي:

– أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق: تشافي هيرنانديز (767 مباراة)

– الهداف التاريخي: ليونيل ميسي (641 هدفا)

– أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب: ميسي (34 لقبا)

– أكثر المدربين نجاحا مع الفريق: بيب غوارديولا (14 لقبا)

– أعلى حضور جماهيري: الكامب نو (120 ألفا في مارس/آذار 1986)

– أغلى اللاعبين في تاريخ النادي: البرازيلي فيليبي كوتينو (144 مليون دولار)

المصدر : وكالات

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