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كرة قدم

مرحلة وانتهت.. الجماهير تحتفي بحل مجلس إدارة الزمالك

مرتضى منصور رحل عن الفريق والنيابة العامة تحقق في مخالفات (مواقع التواصل الاجتماعي)
مرتضى منصور رحل عن الفريق والنيابة العامة تحقق في مخالفات (مواقع التواصل الاجتماعي)
30/11/2020
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آخر تحديث
30/11/2020
(مكة المكرمة) 10:17 AM

احتفت جماهير الأندية المصرية بقرار وزارة الشباب والرياضة حل مجلس إدارة نادي الزمالك على خلفية قضايا فساد، وتقديم أعضاء من مجلس الإدارة للنيابة للتحقيق.

وجاء قرار حل مجلس الإدارة بعد يومين من خسارة الفريق نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

وتساءل المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي عن سر اختيار الوزارة قاضيا ليكون على رأس اللجنة الإدارية للنادي بعد حل مجلس الإدارة، لتأتيه الإجابة من أحد متابعيه بقدرته على الوقوف أمام مرتضى منصور الذي لن يسكت لأحد.

واختارت وزارة الشباب والرياضة المستشار أحمد بكري لرئاسة اللجنة، وعضوية المستشار هشام إبراهيم محمد، والمحامي العام الأول محمد سيد عطية.

وقررت اللجنة الإدارية تشكيل لجنة للكرة للإشراف على ملف كرة القدم داخل النادي خلال الفترة القادمة برئاسة اللاعب السابق أيمن يونس، فيما سيكون أشرف قاسم في منصب المشرف العام على الكرة، وعبد الحليم علي في منصب مدير الكرة بالجهاز الفني.

وقال أحمد فرحات -وهو أحد مشجعي النادي- إن "مرتضى منصور مرحلة أتمنى تكون انتهت بلا رجعة"، فيما عبر أحمد عزت عن أمله في أن يكون القرار نهاية لمرحلة مرتضى منصور وكل شخص مثله في أي منصب بالبلاد.

وحذر مغردون آخرون من تأثير القرار على مستقبل الفريق، وطالب البعض بمحاسبة مرتضى منصور عن قضايا أخرى، وفي مقدمتها قضية مقتل عدد من مشجعي النادي في ما عرفت بـ"مذبحة الدفاع الجوي".

المصدر : خدمة سند + وكالات

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