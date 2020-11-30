مرحلة وانتهت.. الجماهير تحتفي بحل مجلس إدارة الزمالك

احتفت جماهير الأندية المصرية بقرار وزارة الشباب والرياضة حل مجلس إدارة نادي الزمالك على خلفية قضايا فساد، وتقديم أعضاء من مجلس الإدارة للنيابة للتحقيق.

وجاء قرار حل مجلس الإدارة بعد يومين من خسارة الفريق نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

وتساءل المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي عن سر اختيار الوزارة قاضيا ليكون على رأس اللجنة الإدارية للنادي بعد حل مجلس الإدارة، لتأتيه الإجابة من أحد متابعيه بقدرته على الوقوف أمام مرتضى منصور الذي لن يسكت لأحد.

فيه سؤالين ي لو حد "أهان" اللجنه المعينه لإداره نادي الزمالك هل ده يعتبر جريمه اهانه قضاء ؟!! .ما هو الداعي لتعيين قضاه لإداره مؤسسه رياضيه ولو بشكل مؤقت؟ اتصور ان تلك هي السابقه الاولي . لو هناك نص قانوني او سابقه من قبل ارجوا اي شخص متخصص يعرضها …وشكرا — Negad El Borai (@negadelborai) November 29, 2020

واختارت وزارة الشباب والرياضة المستشار أحمد بكري لرئاسة اللجنة، وعضوية المستشار هشام إبراهيم محمد، والمحامي العام الأول محمد سيد عطية.

وقررت اللجنة الإدارية تشكيل لجنة للكرة للإشراف على ملف كرة القدم داخل النادي خلال الفترة القادمة برئاسة اللاعب السابق أيمن يونس، فيما سيكون أشرف قاسم في منصب المشرف العام على الكرة، وعبد الحليم علي في منصب مدير الكرة بالجهاز الفني.

وقال أحمد فرحات -وهو أحد مشجعي النادي- إن "مرتضى منصور مرحلة أتمنى تكون انتهت بلا رجعة"، فيما عبر أحمد عزت عن أمله في أن يكون القرار نهاية لمرحلة مرتضى منصور وكل شخص مثله في أي منصب بالبلاد.

وحذر مغردون آخرون من تأثير القرار على مستقبل الفريق، وطالب البعض بمحاسبة مرتضى منصور عن قضايا أخرى، وفي مقدمتها قضية مقتل عدد من مشجعي النادي في ما عرفت بـ"مذبحة الدفاع الجوي".

مرتضي منصور مرحله اتمني تكون انتهت بلا رجعه وميفضلش موجود زي عفريت العلبه أيام ممدوح عباس ونفضل مقضينها في المحاكم لسنين

اتمني تكون المنظومة الرياضيه فعلا حريصه علي مصالح الزمالك بجد مش كلام وخلاص مع أني بمنتهي الامانه أشك في ده بس خلينا نفترض حسن النية ونشوف الايام مخبيه إيه — Ahmed Farahat (@AhmedFa94606283) November 29, 2020

أتمنى يكون اليوم نهاية لمرحلة #مرتضى_منصور داخل نادي #الزمالك وكل اللي زيه في أي منصب ومجال في بلدنا، وأتمنى أكتر ماتكونش عودة لمجالس إدارة ضعيفة متخاذلة في حقوق النادي زي مجالس كتير سابقة تعاقبت على تاريخ الزمالك عيشتنا سنين من التخبط والفشل https://t.co/XiIUiNeReB — أحمد عزت (@AhemedEzzat) November 29, 2020

فليذهب #مرتضى_منصور بصوره وضجيجه واولاده.. ويبقى #الزمالك

المهم احذوا أن تقتلوا النادي العريق أثناء عملية الاستئصال

الزمالك ايقونة مصرية يجب أن يبقى شامخا #مصرhttps://t.co/DGhFajYmRG — Ahmed Omar (@AhmedOmar) November 29, 2020

ياريت بقي الي مكانوش بيقدرو يقولو كلمة في وجود مرتضي منصور ميطلعوش بعد ما مشي يعملو فيها السبع رجالة علينا الراجل بيتكلم في اي وقت 🤝 — ahmedeid.14 (@14_ahmedeid) November 29, 2020

٧ ملاحظات عن استبعاد مرتضى منصور ومجلسه وموظفيه! ١-السفالة وقلة الأدب والبلطجة على خلق الله مهما طالت فلها نهاية، ومهما افتريت على الناس هيجي يوم ويشوفوا فيك آية، ودي يمكن استجابة ربانية لدعوة كل مظلوم أو مقهور كان عاجز إنه ياخد حقه. — محمد الجارحي (@MGar7ey) November 29, 2020

هو بقرار وزاري .. مرتضى منصور أصبح لقبه رئيس الزمالك السابق المعزول والموقوف والمحال مخالفات مجلس إدارته للنيابة العامة ..مش كدة ولا ايه 🤔 — Amgad H Alghonimy (@amgadalghonimy) November 29, 2020