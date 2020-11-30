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صدمة في ريال مدريد.. هازارد قد لا يعود للملاعب هذا الموسم

هازارد خرج مصابا من مباراة ريال مدريد وألافيس (رويترز)
هازارد خرج مصابا من مباراة ريال مدريد وألافيس (رويترز)
30/11/2020

أعلن ريال مدريد اليوم الاثنين أن لاعبه البلجيكي إيدين هازارد يعاني مجددا من إصابة عضلية.

وأضاف النادي في بيان مقتضب أن الفحوص التي أجريت لهازارد كشفت عن أنه يعاني من "إصابة عضلية في الفخذ الأيمن".

ولم يحدد ريال مدريد الموعد المتوقع لعودة هازارد، لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أن اللاعب سيغيب لمدة 20 يوما أخرى، في حين توقعت أخرى ألا يعود إلى الملاعب مجددا خلال العام الجاري.

وكان هازارد قد انضم إلى ريال مدريد في بداية الموسم الماضي مقابل 115 مليون يورو (138 مليون دولار) قادما من تشلسي، كأغلى صفقة في تاريخ الملكي.

وعانى اللاعب خلال موسمه الأول من إصابة وعملية جراحية في الكاحل، وشارك أساسيا في 14 مباراة فقط.

وخلال الموسم الجاري شارك هازارد أساسيا في 3 مباريات فقط، حيث عانى من إصابة بفيروس كورونا المستجد.

واستبدل هازارد خلال الشوط الأول من مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس (خسرها الريال 1-2) أمس الأول السبت، بسبب آلام في الفخذ الأيمن.

ويغيب هازارد عن صفوف ريال مدريد في عدد من المباريات، من بينها مباراتان أمام إشبيلية وأتلتيكو مدريد في الدوري، ومباراته أمام بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

ولم يسافر هازارد برفقة الفريق إلى أوكرانيا لخوض المباراة المقررة أمام شاختار دونيتسك غدا الثلاثاء في دوري الأبطال.

ووصل إجمالي غياباته عن الفريق بسبب الإصابة 297 يوما، ومنذ عودة هازارد من إصابة خطيرة في الكاحل في فبراير/شباط الماضي لم يتمكن من لعب أكثر من 3 مباريات متتالية.

المصدر : وكالات

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