سحر رونالدو.. نتائج يوفنتوس من دون "صاروخ ماديرا" ومعه

رغم أنه على مشارف الـ36 من عمره، فإن غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فريقه يوفنتوس واضح ومؤثر ومكلف.

فقائد منتخب البرتغال الذي انتقل إلى فريق "السيدة العجوز" صيف 2018، بات قاطرة الفوز وماكنة تسجيل الأهداف في معقل اللعب الدفاعي في القارة العجوز.

إذ يتصدر "صاروخ ماديرا" قائمة هدافي فريقه، كما يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الكالتشيو هذا الموسم بفارق هدفين عن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان.

وتكشف الأرقام أن "اليوفي" من دون رونالدو، لعب هذا الموسم 5 مباريات، فاز بمباراة واحدة وتعادل في 3 وخسر في واحدة، وسجل 5 أهداف.

أما مع رونالدو، فقد لعب الفريق 7 مباريات، انتصر في 5 وتعادل في 2، ولم يخسر أي مباراة، وسجل الفريق 18 هدفا بينها 9 بإمضاء "الدون".

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الرابع بـ17 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي وبفارق 6 نقاط عن ميلان المتصدر.