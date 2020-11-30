بقاء ميسي وعودة غوارديولا.. لابورتا الرئيس السابق لبرشلونة يرفع سقف التحدي

أعلن خوان لابورتا الرئيس السابق لنادي برشلونة رسميا ترشحه لانتخابات رئاسة النادي المقرر عقدها في الـ24 من الشهر المقبل، وذلك في مؤتمر صحفي بمدينة برشلونة اليوم الاثنين.

وتعهد لابورتا بإقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالبقاء في ملعب"كامب نو"، وذلك في حال نجاحه في الانتخابات، كما أنه لم يستبعد أن يحاول النادي إعادة جوزيب غوارديولا المدير الفني الأسبق للفريق.

وقال لابورتا "سيكون شيئا عظيما أن نحظى بقيادة ميسي للفريق في الملعب"، وأضاف "نحن نعلم أنه ليس بوسعه البقاء إلى الأبد، لكنه لا يزال لديه بعض السنوات للعب في مستوى عال، نحن نأمل في أن تسير الأمور على هذا النحو، وإذا لم يحدث ذلك فسيكون لدينا خطط بديلة".

وسيكون بإمكان ميسي الدخول في مفاوضات مع أندية أخرى ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، وأي عرض جديد من برشلونة من المرجح أن يكون بعيدا عن عقده الحالي خاصة مع الأزمات المالية الجديدة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع لابورتا "أعتقد أن ميسي سيكون أول شخص يتفهم موقف النادي "، وأوضح أنه لم يتحدث إلى غوارديولا، وهو الذي قام بتعيينه مديرا فنيا للفريق عام 2008.

لكنه أكد أن "بيب (جوزيب) صديق لي، وإذا ما اتخذ قرارا بالبقاء في مانشستر سيتي وهو سعيد بذلك فتهانينا، مثل كل جماهير برشلونة أتمنى أن يعود يوما ما، وإذا فزت برئاسة النادي سأحاول بالتأكيد تحقيق ذلك في يوم ما".

وانضم لابورتا إلى كل من فيكتور فونت، وخوردي فاري، وتوني فريكسا، وإيميلي روسو، وتشاف فيلاخوانا، ولويس فرنانديز، وبيري رييرا، في قائمة المرشحين المؤكدة.

ويتعين على الطامحين لرئاسة النادي الكتالوني الحصول على 2257 توقيعًا لدعم حملتهم، وإيداع مبلغ بقيمة 125 مليون يورو (150 مليون دولار) يمثل 15% من ميزانية النادي البالغة 828 مليون يورو لموسم 2021-2020.

لابورتا (يسار): حاول موراتي رئيس نادي إنتر ميلان دفع 250 مليون يورو لضم ميسي لكنني رفضت (رويترز)

وعن الوضع المادي للنادي قال لابورتا "حينما تنتهي أزمة كورونا وتعود الجماهير إلى الملاعب، سيتحسن الوضع من خلال عودتهم وبيع التذاكر ومن ثم ستعود الأمور إلى طبيعتها، لكن ليست كل الأزمات بسبب كورونا، هناك العديد منها جاء بسبب عدم اتخاذ القرارات الصحيحة".

وقال لابورتا "أعلم أن لديه عروضا من أندية أخرى، وهو دائما يتلقى العروض. قبل ذلك حاول ماسيمو موراتي رئيس نادي إنتر ميلان دفع مبلغ 250 مليون يورو لضمه، لكنني قلت لا، رفضت لأنني أعلم حجم تأثيره في برشلونة".

وأضاف "بالنسبة لميسي المسألة لا تتعلق بالأموال، نحن بحاجة إلى أن نكون بمستواه كناد".

وتابع لابورتا "علينا أن نعامل اللاعبين مثل العائلة، إذا كنا أجرينا انتخابات في وقت سابق، فربما لم تكن لتصل إلى هذا الحد".

وكان ميسي أبدى رغبته في الرحيل عن الفريق في الصيف الماضي، لكنه في النهاية عدل عن قراره بعدما أكد النادي أنه غير قادر على تفعيل بند الاستغناء في عقده.