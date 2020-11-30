بعد يوم من تألقه مع مانشستر يونايتد.. كافاني مهدد بعقوبة قاسية بسبب كلمة

بدأ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقات بشأن منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كتبه إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد، وقد يواجه اللاعب عقوبة الإيقاف 3 مباريات على الأقل بداعي أن المنشور حمل لغة تتسم بالعنصرية.

وبعد أن سجل كافاني ثنائية قاد بها مانشستر يونايتد إلى الفوز على ساوثهامبتون 3-2 أمس الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، أشاد به أحد متابعيه عبر تطبيق إنستغرام، ورد كافاني قائلا "شكرا أيها الزنجي".

وحذف اللاعب المنشور لاحقا، لكن هذا لا يعني أنه سيفلت من عقوبة الإيقاف 3 مباريات على الأقل، إن تمت إدانته.

وذكرت تقارير صحفية أن كافاني سيدافع عن نفسه بأن الكلمة التي استخدمها لا تعتبر مسيئة في بلاده أوروغواي.

وتجدر الإشارة إلى أن الكلمة نفسها كان لويس سواريز قد استخدمها عام 2011 عندما كان مهاجما بفريق ليفربول، وذلك لدى حديثه عن باتريس إيفرا لاعب مانشستر يونايتد حينذاك، وتلقى سواريز عقوبة الإيقاف 8 مباريات.

كما تعرض بيرناردو سيلفا لعقوبة الإيقاف بسبب مزحة مع بينجامين ماندي زميله الفرنسي في مانشستر سيتي، واعتبرت المزحة عنصرية رغم تأكيد الطرفين أنها لم تكن كذلك.