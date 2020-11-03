"هناك ركلات جزاء لم نحصل عليها".. كلوب يدافع عن صلاح ويهاجم التحكيم

رد يورغن كلوب مدرب ليفربول بقوة على الاتهامات الموجهة إلى نجم فريقه محمد صلاح بادعاء السقوط للحصول على ركلة جزاء خلال الانتصار 2-1 على ويستهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت الماضي، قائلا إن المهاجم المصري تعرض لإعاقة ولديه جروح تثبت ذلك.

وسقط صلاح داخل منطقة الجزاء بعد تدخل متهور من أرتور ماسواكو.

وتقدم المهاجم المصري بعد ذلك لتنفيذ ركلة الجزاء ليسجل منها هدف التعادل لصالح ليفربول.

وأبدى ديفيد مويس مدرب ويستهام غضبه من قرار احتساب ركلة الجزاء، لكن كلوب لا تساوره أي شكوك في تعرض صلاح لإعاقة.

وقال كلوب لوسائل إعلام بريطانية "كل من شاهد اللعبة تقريبا يعتقد أنها مخالفة"، مضيفا أنه تحدث إلى صلاح حول لياقته البدنية.

وتابع المدرب الألماني "هناك 3 كدمات في قدمه، أحدها من موقف ركلة الجزاء. لا نتحدث كثيرا عن ركلات الجزاء التي لا نحصل عليها لكن الآن بعد يومين من المباراة نتحدث عن هذه اللعبة. كان هناك احتكاك واضح. لا أتفهم الانتقادات".

ويحل ليفربول ضيفا على أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.