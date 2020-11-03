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هل ميسي مشكلة برشلونة؟

كومان (يمين): "بالنسبة لي، ميسي لاعب ممتاز، الأفضل في العالم" (مواقع التواصل)
كومان (يمين): "بالنسبة لي، ميسي لاعب ممتاز، الأفضل في العالم" (مواقع التواصل)
3/11/2020

بعد زعم الإسباني كيكي سيتين -مدرب برشلونة- أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قد يمثّل مشكلة في الفريق وأنه من الصعب تدريبه، رفض الهولندي رونالد كومان مدرب الفريق الحالي هذه المزاعم معتبرا أن ليس ثمة صعوبات في التواصل مع قائد البرسا.

ورغم تقديم ميسي طلبا في الصيف للرحيل عن الفريق، فقد بقى "البولغا" قائدا في الفريق وتحسّنت علاقة العمل مع كومان الذي أكد أنه "بالنسبة لي، ميسي لاعب ممتاز، الأفضل في العالم".

وتابع -في مؤتمر صحفي قبل مواجهةٍ غدا الأربعاء ضد ضيفه دينامو كييف الأوكراني في دوري الأبطال- "كل يوم أرى طموحه وعقلية الفوز لديه، ليس هناك أي صعوبات في التواصل معه.. هو قائد الفريق، أتحدث معه أسبوعيا عن أمور لها علاقة بالملعب وغرفة الملابس.. لا أوافق على ما قاله سيتين رغم أنني أحترمه، إذا كان يظن ذلك فهذا رأيه ويخصه".

وكان سيتين قد قال "هناك نجوم ليس من السهل تدريبهم، من بينهم ليونيل.. يجب أن نضع في اعتبارنا أيضا أنه أفضل لاعب في كل العصور. ومن أنا كي أغيّره؟ فقد قبلوه هناك سنوات بهذا الوضع ولم يغيروه".

وأخفق البرسا تحت قيادة كومان في الفوز بآخر 4 مباريات له في الليغا، لكنه يقدم أداء جيدا في دوري الأبطال، ويتصدر مجموعته بفوزين.

وأضاف "أتفهم النقد. الحصول على نقطتين من 4 مباريات ليس أمرا جيدا، وسنواصل العمل على تحسين الأمور. لا يوجد يوم هادئ أبدا، وفي النهاية ما يهم هو الفوز بالمباريات".

المصدر : الصحافة الإسبانية

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