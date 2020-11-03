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مشاكل نفسية وأزمات صحية.. نقل مارادونا إلى المستشفى مجددا

مارادونا عانى من أزمات صحية عديدة في السنوات الأخيرة (رويترز)
مارادونا عانى من أزمات صحية عديدة في السنوات الأخيرة (رويترز)
3/11/2020

ذكرت وسائل إعلام محلية وطبيب دييغو مارادونا الخاص أمس الاثنين أن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني نُقل إلى مستشفى في الأرجنتين بسبب "مشاكل صحية" لم يعلن عنها، لكن الأمر لا يتعلق بفيروس كورونا ولا يُعتقد أن حالته خطيرة.

ونُقل مارادونا الذي يتولى تدريب فريق خيمناسيا إلى مستشفى إبينسا كلينيك في لابلاتا التي تبعد حوالي ساعة عن بوينس آيرس.

وقال طبيب مارادونا الخاص ليوبولدو لوكي إن اللاعب المتوج بلقب كأس العالم مع الأرجنتين عام 1986، والذي يعد على نطاق واسع لاعب كرة القدم الأعظم على مر العصور، نُقل إلى المستشفى من أجل الخضوع لفحوص طبية.

وأبلغ لوكي الصحفيين بأن مارادونا كان يشعر بتوعك منذ فترة وسيبقى تحت الملاحظة "3 أيام على الأقل".

وأضاف لوكي أن مارادونا ليس على ما يرام نفسيا وهذا يؤثر على صحته.

وقال "إنه ليس في الحالة التي أحب أن يكون عليها. إنه بحاجة للمساعدة، وهذا هو الوقت المناسب لمساعدته".

وتابع "دييغو شخص ممتاز في بعض الأحيان وفي أحيان أخرى لا. يستطيع أن يكون أفضل من ذلك 10 آلاف مرة. قدومه إلى هنا يساعده. من الصعب للغاية أن تكون مارادونا".

ولم يكشف لوكي عن تفاصيل مرض مارادونا، لكنه قال إن الأمر ليس متعلقا بفيروس كورونا.

وكان آخر ظهور علني لمارادونا في عيد ميلاده الستين يوم الجمعة الماضي قبل مباراة فريقه في الدوري ضد باتروناتو.

وأحضر اللاعبون كعكة للاحتفال بعيد ميلاده لكن مارادونا لم يشاهد المباراة، وقال شهود إنه بدا مريضا وضعيفا.

ودخل مارادونا لاعب نابولي وبرشلونة وبوكا جونيورز السابق المستشفى لفترات على مدار السنوات الماضية، في الأغلب بسبب أسلوب حياته الصاخب أثناء وعقب مسيرته كلاعب.

كما نُقل إلى المستشفى في يناير/كانون الثاني 2019 بسبب معاناته من نزيف داخلي في المعدة.

وتعرض لوعكة في كأس العالم 2018 في روسيا، وصورته الكاميرات وهو يفقد الوعي في مكان مخصص لكبار الشخصيات بالمدرجات خلال مباراة الأرجنتين ضد نيجيريا.

ونُقل مارادونا إلى المستشفى في 2004 بسبب مشاكل في القلب والتنفس تتعلق بتعاطي الكوكايين. وخضع لاحقا لإعادة تأهيل من أجل التخلص من الإدمان في كوبا والأرجنتين، قبل أن تساعده جراحة تدبيس المعدة في 2005 على إنقاص وزنه.

وفي 2007 دخل مارادونا إلى مستشفى في بوينس آيرس لمساعدته على التخلص من إدمان الكحوليات.

المصدر : رويترز

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