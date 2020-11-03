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"ليدز القذر".. قصة لقب رافق ليدز يونايتد لعقود

في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي تعرض ليدز لانتقادات بسبب أسلوبه العنيف في الملعب (رويترز)
في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي تعرض ليدز لانتقادات بسبب أسلوبه العنيف في الملعب (رويترز)
3/11/2020

قال أندريا رادريزاني مالك ليدز يونايتد إنه فخور بمساعدة النادي على تغيير سمعته ليصبح من بين الأندية المفضلة للمشجعين في بريطانيا بعدما كان يشتهر سابقا بأنه "ليدز القذر".

واستمتع ليدز بفترة نجاح تحت قيادة المدرب دون ريفي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، لكنه كان يتعرض لانتقادات بسبب أسلوبه العنيف في الملعب، ووصفه المدرب برايان كلوف بـ"الفريق الأقذر في الدوري".

لكن تحت قيادة المدرب الحالي مارسيلو بيلسا بات النادي يحظى بالإشادة بسبب أسلوب الضغط المتقدم، وضمن العودة في يوليو/تموز الماضي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 2004.

وقال رادريزاني -في مقابلة مع شبكة "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS)- "في الفترة الأخيرة تابعت على مواقع التواصل الاجتماعي كيف أصبح ليدز الفريق الثاني المحبب لدى الكثير من الشبان في البلاد".

وأضاف "عادة ما يختار المرء الفريق صاحب أفضل كرة قدم وصاحب أفضل أداء، لذا أنا فخور جدا بذلك".

وتابع "نحن نسير في الاتجاه الصحيح، كنت أحلم بقيادة ليدز إلى اللعب في أوروبا، نقطع حاليا خطوة واحدة تلو الأخرى".

ويحتل ليدز المركز الـ12 بعدما حصد 10 نقاط من 7 مباريات.

ولم يخف مالك ليدز طموحه ليجعل النادي قادرا على الوجود في المراكز المؤهلة لأوروبا، لكنه قال إن الأولوية في الموسمين المقبلين ستكون لتثبيت موقعه في الدوري الممتاز.

وقال رادريزاني إن "هذه العلامة معروفة في كل مكان، لذا إذا بقينا في الدوري الممتاز مع إمكانية هذا النادي على البناء فسيكون بوسعنا أن نستهدف الوجود بالقرب من أول 6 مراكز".

وأضاف "لدينا التطلعات إلى التطور في فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، ولقد وضع بيلسا الأساس حتى لو كان المستقبل بدونه".

وكان ليدز خسر أمس الأحد بصورة مفاجئة وبنتيجة كبيرة أمام ضيفه ليستر سيتي 4-1.

المصدر : وكالات

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