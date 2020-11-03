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قبل مواجهة الزمالك مع أبطال أفريقيا.. بشرى سارة لجماهير الرجاء المغربي

الرجاء البيضاوي أعلن سلبية جميع نتائج مسحة كورونا التي خضع لها لاعبوه عقب وصولهم إلى القاهرة (مواقع التواصل)
الرجاء البيضاوي أعلن سلبية جميع نتائج مسحة كورونا التي خضع لها لاعبوه عقب وصولهم إلى القاهرة (مواقع التواصل)
3/11/2020

أعلن الرجاء البيضاوي المغربي -اليوم الثلاثاء- سلبية جميع نتائج مسحة فيروس كورونا التي خضع لها لاعبوه عقب وصولهم إلى القاهرة أمس لمواجهة الزمالك في إياب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم غدا الأربعاء.

وقال بطل المغرب -عبر صفحته على موقع فيسبوك- إن أفراد البعثة كافة خضعوا لاختبارات "كوفيد-19" تحت إشراف اللجنة الطبية للاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) قبل يومين من موعد المباراة، وفقا للبروتوكول الصحي المتبع.

وأضاف أن النتائج ظهرت اليوم الثلاثاء، وأثبتت أن جميع أفراد البعثة في القاهرة جاءت اختباراتهم سلبية.

ويغيب عن الرجاء حارس مرماه الأساسي أنس الزنيتي الذي لا يزال يعاني الفيروس إلى جانب عبد الجليل جبيرة ومحمد الدويك.

وخسر الرجاء على أرضه بهدف نظيف في مباراة الذهاب، ويحتاج إلى الفوز في القاهرة بأكثر من هدف ليلتقي مع الأهلي المصري في نهائي البطولة الشهر الحالي.

وكان من المفترض أن تقام مباراة الزمالك والرجاء في الـ24 من الشهر الماضي، أي بعد يوم واحد من فوز الأهلي على الوداد البيضاوي في مواجهة مصرية-مغربية أخرى بنصف النهائي، لكنها تأجلت حتى الأول من الشهر الجاري بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي النادي المغربي بالفيروس.

وقبل الموعد الجديد، قرر الاتحاد الأفريقي تأجيل المباراة إلى الغد بعدما قال إنه تلقّى خطابا من الاتحاد المصري يطلب فيه تأجيل النهائي الذي كان مقررا في السادس من الشهر الجاري، وهو ما حدث وتأجلت المباراة النهائية حتى الـ27 من الشهر الجاري.

المصدر : وكالات

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