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فقر دم وجفاف.. تطورات مقلقة لصحة مارادونا

مارادونا احتفل قبل أيام بعيد ميلاده الـ60 (رويترز)
مارادونا احتفل قبل أيام بعيد ميلاده الـ60 (رويترز)
3/11/2020

لن يغادر أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا المستشفى ليوم آخر على الأقل في ظل معاناته من فقر الدم والجفاف.

وقال ليبارزت ليوبولدو طبيب مارادونا لمحطة "تي واي سي سبورتس"(TYC Sport's) إنه "يتحسن، لكننا نرى ضرورة بقائه ليوم آخر".

ونقل مارادونا الفائز بلقب كأس العالم 1986 إلى مستشفى "إيبنسا" في مدينة لابلاتا الأرجنتينية مساء أمس الاثنين بعد 3 أيام من احتفاله بعيد ميلاده الـ60.

وقال الطبيب ليوبولدو إن "الأمر كان مؤثرا، أسبوع صعب بعض الشيء بالنسبة له، كان تحت ضغط كبير، هذا الأمر أثر عليه ذهنيا".

وتابع الطبيب للصحفيين أن "حالته تتحسن كما نريد، أتمنى أن يظل في المستشفى حتى غد، سيتعين عليه الخضوع لعلاج طويل الأمد"، ومن المتوقع أن يبقى تحت الملاحظة لمدة 3 أيام على الأقل.

ويتولى مارادونا الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين عام 1986 -والذي يعد واحدا من بين أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور- تدريب نادي "خيمناسيا إي إسغريما" في لابلاتا.

وكان آخر ظهور علني لمارادونا في عيد ميلاده الـ60 يوم الجمعة الماضي قبل مباراة فريقه في الدوري ضد باتروناتو.

المصدر : وكالات

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عندما انضم دييغو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية إلى نابولي بالثمانينيات، كان هذا الفريق يصارع لعدم الهبوط إلى الدرجة الثانية. ولكن "الفتى الذهبي" حوله إلى منافس، بل قاده للفوز باللقب مرتين.

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