دوري الأبطال.. أتلتيكو يتعثر ومونشنغلادباخ يفتك بشاختار

تعادل فريق أتلتيكو مدريد مع مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 1-1 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله خوسيه ماريا خيمنيز (18)، وتعادل الفريق الروسي بهدف سجله أنتون ميرانشوك (25 من ركلة جزاء).

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، كما رفع لوكوموتيف موسكو رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث.

مونشنغلادباخ يتصدر المجموعة الثانية (رويترز)

وفي المجموعة الثانية، اكتسح فريق بوروسيا مونشنغلادباخ مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بسداسية نظيفة.

وتقمص الحسن بيليا دور البطولة لفريق مونشنغلادباخ، بعدما سجل ثلاثية ( 8 و26 و78) وفاليري بوندار لاعب شاختار بالخطأ في مرمى فريقه (17)، ورامي بن سبعيني (44)، ولارس ستيندل (65).

ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 5 نقاط في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، وتوقف رصيد شاختار عند 4 نقاط في المركز الثاني.