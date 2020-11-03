حدادا على ضحايا هجوم فيينا.. شارات سوداء ودقيقة صمت في دوري الأبطال

كشف نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي عن ارتداء لاعبيه شارات سوداء لتكريم ضحايا الهجوم في العاصمة النمساوية فيينا، والوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواحهم، وذلك خلال مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ الليلة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأوضحت وكالة الأنباء النمساوية "أبا" (APA) أن قوات شرطة سالزبورغ لن تضيف المزيد من العناصر في الملعب في الوقت الحالي، لكنها ستكون موجودة في البلدة القديمة بالمدينة وفي الأماكن المهمة بعناصر أكثر من المعتاد.

وغرد سالزبورغ بطل الدوري النمساوي عبر موقع تويتر "قلوبنا في فيينا".

ووصلت بعثة فريق بايرن ميونخ حامل لقب دوري الأبطال إلى سالزبورغ في وقت متأخر من أمس الاثنين، وهي الليلة ذاتها التي لقي فيها 5 أشخاص على الأقل مصرعهم -بينهم أحد الجناة الذي قتل برصاص الشرطة- في الهجوم الذي وقع بالعاصمة فيينا.