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تسريبات برشلونة.. ميسي يهين سيتين والمدرب يرد: إذا لم يعجبك ما أقول فهناك الباب

العلاقة بين سيتين (يمين) وميسي لم تكن جيدة (رويترز)
العلاقة بين سيتين (يمين) وميسي لم تكن جيدة (رويترز)
3/11/2020

كشفت إذاعة إسبانية وقوع مشادة كلامية غير اعتيادية بغرفة الملابس بعد التعادل المخيب لبرشلونة مع سيلتا فيغو بالليغا الموسم الماضي، بين مدرب الفريق السابق كيكي سيتين وقائده ليونيل ميسي الذي ظهر خلال المباراة يتجاهل تعليمات مساعد المدرب إدير سارابيا خلال فترة الراحة.

ووفقا لإذاعة "كادينا سير" فقد قال سيتين لميسي "إذا لم يعجبك ما أقوله، فهناك الباب". جاء الرد العنيف من المدرب لأن ميسي لم تعجبه اللهجة التي خاطب بها سيتين اللاعبين لتوبيخهم على الأخطاء التي تسببت في تعادل برشلونة بالمباراة.

وذكرت الإذاعة أن ميسي اعترض على لهجة المدرب ورد عليه بشكل يعتبر مهينا لمدربه، حيث طالبه باحترام اللاعبين الذين سبق لهم الفوز بكل البطولات، ولديهم إنجازات أكبر من المدرب نفسه، وهو ما استفز سيتين فرد عليه بهذه الحدة الغير معتادة منه خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها تدريب برشلونة.

ورغم حدة سيتين فإن ميسي تراجع عن التصعيد ولم يرد عليه مجددا مكتفيا بابتسامة قد تعني أشياء كثيرة.

وتعكس هذه الواقعة مدى الانهيار الذي عانى منه فريق برشلونة الموسم الماضي ونتج عنه خسارته لكل الألقاب التي نافس عليها، واختتمه بهزيمة تاريخية 2-8 أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.

المصدر : ماركا

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