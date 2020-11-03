البث الحي
كرة قدم

مزاعم باعتدائه على امرأة.. استبعاد غيغز مؤقتا من تدريب ويلز

الشرطة أطلقت غيغز بكفالة يانتظار المزيد من التحقيقات (رويترز)
الشرطة أطلقت غيغز بكفالة يانتظار المزيد من التحقيقات (رويترز)
3/11/2020

أعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن رايان غيغز مدرب المنتخب الأول لن يتولى المهمة في 3 مباريات دولية هذا الشهر، وسط مزاعم عن ارتكابه اعتداء على امرأة.

وفي وقت سابق اليوم، نفى اللاعب السابق لمانشستر يونايتد، هذه المزاعم، بعدما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه تم اعتقاله بعد واقعة في منزله.

وقال اتحاد الكرة في بيان إنه توصل مع غيغز إلى اتفاق بأنه "لن يشترك في المعسكر المقبل لخوض مباريات دولية".

وأضاف "سيتولى المدرب المساعد روبرت بيدج المسؤولية بالمباريات الثلاث المقبلة أمام الولايات المتحدة وأيرلندا وفنلندا" وأنه لن يصدر أي تعليق إضافي الوقت الحالي.

ومن جانب آخر ذكرت صحيفة "صن" أن الشرطة استدعيت إلى منزل النجم السابق لمنتخب ويلز مساء الأحد بعد تلقيها بلاغات إزعاج.

ونقلت عن بيان من شرطة مانشستر الكبرى أن الشرطة "استدعيت مساء الأحد بعد بلاغات إزعاج. تعرضت سيدة في الثلاثينات لإصابات طفيفة لكن لم تكن بحاجة لعلاج.. ألقي القبض على رجل عمره 46 عاما للاشتباه في ارتكابه اعتداء".

وقالت الصحيفة إن الشرطة أطلقت سراح غيغز بكفالة في انتظار إجراء المزيد من التحقيقات.

ومن جانبهم أفاد ممثلو المدرب اليوم بأنه يتعاون مع الشرطة، فـ "غيغز ينفي كل المزاعم الموجهة إليه بارتكاب اعتداء. إنه يتعاون مع الشرطة وسيواصل مساعدتهم في التحقيقات الجارية".

وكان من المنتظر أن تعلن ويلز اليوم تشكيلتها لمواجهة الولايات المتحدة وأيرلندا وفنلندا، لكن اتحاد الكرة قال في البيان إنه سيعلن التشكيلة الخميس.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

رامسي يهدي ويلز بطاقة العبور إلى يورو 2020

خطف منتخب ويلز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) في الجولة الأخيرة من التصفيات بفضل الفوز على ضيفه المجري 2-صفر الثلاثاء في ختام مباريات المجموعة الخامسة التي شهدت أيضا فوز سلوفاكيا على أذربيجان 2-صفر.

المزيد من كرة قدم

دوري الأبطال.. فوز باهت لبرشلونة وكبير ليوفنتوس وتشلسي وخسارة سان جيرمان

برشلونة عانى ليفوز على دينامو كييف (رويترز)

كلاسيكو مصري بنهائي أبطال أفريقيا.. الزمالك يجدد فوزه على الرجاء

الزمالك تأهل لنهائي دوري الأبطال بفوزه على الرجاء 4-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (رويترز)

الإقالة تقترب من سولسكاير.. مان يونايتد ينحني أمام باشاك شهير التركي

مان يونايتد يقدم أداء سيئا ويحقق نتائج كارثية تحت قيادة سولسكاير في المباريات الأخيرة (رويترز)

اللغة كل شيء بالنسبة له.. هكذا تحول بيل من منبوذ في ريال مدريد لبطل بتوتنهام

بيل بدأ يستعيد مستواه منذ انتقاله للسبيرز (غيتي)
الأكثر قراءة

ترامب يطعن لدى القضاء.. يايدن ينتزع ميشيغان ويعلن: حصلنا على الأصوات الكافية للفوز بالرئاسة

بايدن أكد أن هوامش فوزه بولايتي ويسكونسن وميشيغان أكبر من هوامش فوز ترامب 2016 (وكالات)

بعد يومين من حظرها.. فرنسا تحل جمعية "الذئاب الرمادية" وأنقرة تتوعد برد حازم

وزير الداخلية الفرنسي: مجلس الوزراء اتخذ قرارا يقضي بحظر الجمعية (رويترز)

حماة الديمقراطية.. تعرف على العاملين في عد وفرز الأصوات بانتخابات أميركا

عاملون في مراكز الاقتراع في ولاية ميشيغان (رويترز)

انتخابات أميركا.. فرص الديمقراطيين لاستعادة السيطرة على مجلس الشيوخ تتضاءل

لا يمكن إقرار أي قانون في الولايات المتحدة دون المرور بالغرفة العليا للكونغرس (رويترز)