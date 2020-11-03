مزاعم باعتدائه على امرأة.. استبعاد غيغز مؤقتا من تدريب ويلز

أعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن رايان غيغز مدرب المنتخب الأول لن يتولى المهمة في 3 مباريات دولية هذا الشهر، وسط مزاعم عن ارتكابه اعتداء على امرأة.

وفي وقت سابق اليوم، نفى اللاعب السابق لمانشستر يونايتد، هذه المزاعم، بعدما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه تم اعتقاله بعد واقعة في منزله.

وقال اتحاد الكرة في بيان إنه توصل مع غيغز إلى اتفاق بأنه "لن يشترك في المعسكر المقبل لخوض مباريات دولية".

وأضاف "سيتولى المدرب المساعد روبرت بيدج المسؤولية بالمباريات الثلاث المقبلة أمام الولايات المتحدة وأيرلندا وفنلندا" وأنه لن يصدر أي تعليق إضافي الوقت الحالي.

ومن جانب آخر ذكرت صحيفة "صن" أن الشرطة استدعيت إلى منزل النجم السابق لمنتخب ويلز مساء الأحد بعد تلقيها بلاغات إزعاج.

ونقلت عن بيان من شرطة مانشستر الكبرى أن الشرطة "استدعيت مساء الأحد بعد بلاغات إزعاج. تعرضت سيدة في الثلاثينات لإصابات طفيفة لكن لم تكن بحاجة لعلاج.. ألقي القبض على رجل عمره 46 عاما للاشتباه في ارتكابه اعتداء".

وقالت الصحيفة إن الشرطة أطلقت سراح غيغز بكفالة في انتظار إجراء المزيد من التحقيقات.

ومن جانبهم أفاد ممثلو المدرب اليوم بأنه يتعاون مع الشرطة، فـ "غيغز ينفي كل المزاعم الموجهة إليه بارتكاب اعتداء. إنه يتعاون مع الشرطة وسيواصل مساعدتهم في التحقيقات الجارية".

وكان من المنتظر أن تعلن ويلز اليوم تشكيلتها لمواجهة الولايات المتحدة وأيرلندا وفنلندا، لكن اتحاد الكرة قال في البيان إنه سيعلن التشكيلة الخميس.