هدفان مميزان لغريزمان وميسي.. برشلونة يسحق أوساسونا

سحق برشلونة ضيفه أوساسونا برباعية نظيفة اليوم الأحد، ضمن الجولة 11 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل رباعية البرسا الدانماركي مارتن برايثويت (29) والفرنسي أنطوان غريزمان (42) والبرازيلي فيليب كوتينيو (57) والنجم ليونيل ميسي (73).

وبهذا استعاد برشلونة توازنه عقب خسارته الجولة الماضية أمام أتلتيكو مدريد، رافعًا رصيده إلى النقطة 15 بالمركز السابع، في حين تجمد رصيد أوساسونا عند 11 نقطة في المركز 15.

وهو الفوز الرابع لبرشلونة بدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 3 مباريات والتعادل في مباراتين، علما بأن له مباراتين مؤجلتين، لكنها أصبحت الخسارة الخامسة لأوساسونا مقابل الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراتين.