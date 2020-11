قميص غريب واحتفال مؤثر.. هكذا ودع ميسي الأسطورة مارادونا

في الدقيقة الـ73 من مواجهة برشلونة وضيفه أوساسونا سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الرابع للبرسا ليودع الأسطورة الأرجنتينية الراحل على طريقته، وسدد "البولغا" كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء انفجرت في مرمى حارس أوساسونا في مباراة انتهت بفوز رفقاء ميسي برباعية نظيفة.

واحتفل اللاعب بالهدف بخلع قميصه لإظهار قميص آخر يرتديه، وهو قميص مارادونا ذو الرقم "10" مع فريق "نيوز أولد بويز" الأرجنتيني الذي لعب له موسما واحدا (1993-1994).

Newell’s Old Boys: where the greatest in history played ♥️🖤 Shine on, Diego 1️⃣0️⃣🙏🏻pic.twitter.com/FLRLMDXMc4 — Newell's Old Boys – English (@Newells_en) November 25, 2020

وكان غريبا ولافتا في آن اختيار ميسي هذا القميص "للفتى الذهبي" الذي رحل الأربعاء الماضي بعد تعرضه لسكتة قلبية عن 60 عاما، والسبب أن ميسي بدأ مسيرته الكروية مع الفريق القادم من مدينة روساريو مسقط رأسه.

وأكثر من ذلك فإن ميسي ( الذي يبلغ من العمر وقتها 6 سنوات) كان موجودا في الملعب في أول مباراة لمارادونا بقميص نيو أولد بويز.

"On Maradona's debut for Newell's, they brought out a 6-year old kid at half-time to do tricks for the crowd. That kid was Lionel Messi" – @jonawils [Guardian Football Weekly] pic.twitter.com/OmK3PY2iMA — Newell's Old Boys – English (@Newells_en) November 27, 2020

وبعد خلع القميص نظر ميسي إلى السماء وأرسل القبلات إلى مدربه السابق في منتخب الأرجنتين، فالنجمان لعبا لنيو أولد بويز، وبرشلونة، ومنتخب "التانغو".

وكان ميسي نعى مارادونا على صفحاته وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "كان يوما حزينا على كل الأرجنتينيين وعلى كرة القدم. تركنا ولم يرحل عنا، لأن دييغو باق إلى الأبد".

وأضاف "أعتز بكل اللحظات الجميلة التي عشتها معه، وأريد أن أرسل بالتعازي إلى جميع أفراد عائلته وأصدقائه".

It's all about number 🔟. The best player in the world and his tribute to #D10S ❤️🖤#DiegoEterno ♾ pic.twitter.com/JZhkZgX9jx — Newell's Old Boys (@CANOBoficial_en) November 29, 2020

Messi dedicating his goal to Maradona. 🇦🇷 ❤️ pic.twitter.com/YAwa9LmRSe — Classic Football Shirts (@classicshirts) November 29, 2020