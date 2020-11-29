في غياب إبراهيموفيتش.. ميلان يفوز ويقبض على صدارة الكالتشيو

واصل ميلان انطلاقته الرائعة في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، وعزّز صدارته لجدول المسابقة بفوز ثمين بهدفين نظيفين على فيورنتينا اليوم الأحد في المرحلة التاسعة من المسابقة التي شهدت اليوم أيضا فوز أودينيزي على مضيفه لاتسيو 3-1، وبولونيا على كروتوني بهدف نظيف.

ورغم غياب هدافه ونجمه السويدي المخضرم والخطير زلاتان إبراهيموفيتش، فقد حقق "الروسونيري" فوزا ثمينا ومستحقا، ورفع رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط أمام جاره ومنافسه التقليدي العنيد إنتر ميلان، وذلك بعد 9 مباريات لكل منهما في المسابقة.

وتجمد رصيد فيورنتينا عند 8 نقاط في المركز الـ16، علما بأنها الهزيمة الثانية على التوالي للفريق، وهي الثالثة له مقابل تعادل واحد في آخر 4 مباريات خاضها بالمسابقة.

وسجّل هدفي ميلان، أليسيو رومانيولي (17) وفرانك كيسي (27 من ضربة جزاء)، كما أهدر كيسي ضربة جزاء أخرى للفريق في الدقيقة 40.