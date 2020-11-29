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سجّل هدفين وصنع آخر.. كافاني يقود انتفاضة مان يونايتد ضد ساوثهامبتون

كافاني البديل قلب الطاولة على ساوثهامبتون (رويترز)
كافاني البديل قلب الطاولة على ساوثهامبتون (رويترز)
29/11/2020

أحرز النجم الأورغوياني المخضرم إدينسون كافاني هدفين وصنع آخر، ليقود فريقه مانشستر يونايتد بقلب تأخره بهدفين دون رد إلى فوز مثير في اللحظات الأخيرة على ساوثهامبتون 3-2 اليوم الأحد في المرحلة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وارتفع رصيد يونايتد، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، إلى 16 نقطة في المركز السابع، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة، في حين تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 17 نقطة في المركز الخامس.

وتقدم ساوثهامبتون بهدف حمل توقيع البولندي يان بيدناريك (23)، قبل أن يضيف زميله جيمس وارد-براوس الهدف الثاني (33).

ومع نزول كافاني، المنضم هذا الموسم ليونايتد بعقد انتقال حر، من مقاعد البدلاء قبل انطلاق الشوط الثاني، تمكن يونايتد من تحقيق انتفاضة جامحة على مضيفه.

و أحرز البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 59 من صناعة "الماتادور" الذي أحرز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 74 والثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع على الترتيب، ليثبت أنه صفقة رابحة لفريق المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير.

المصدر : وكالات

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