ثالث خسارة لريال مدريد في الدوري وهازارد يصاب مجددا

تلقى ريال مدريد لطمة جديدة في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني لكرة القدم، وخسر 2-1 أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس في المرحلة الـ11 من المسابقة.

وواصل الريال ترنحه في رحلة الدفاع عن لقبه المحلي حيث مني بالهزيمة الثالثة في 10 مباريات خاضها بالمسابقة حتى الآن، وهي الهزيمة الثانية له مقابل تعادل واحد في آخر 3 مباريات بالمسابقة.

وأنهى ألافيس الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله لوكاس بيريز من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة.

وفي الشوط الثاني، سجل خوسيه لويس سامارتين (خوسيلو) الهدف الثاني لألافيس في الدقيقة 49 إثر خطأ فادح من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وسجل البرازيلي كاسيميرو هدف حفظ ماء الوجه للريال في الدقيقة 86.

وتجمد رصيد الريال عند 17 نقطة في المركز الرابع بفارق 6 نقاط عن المتصدر ريال سوسييداد الذي يواجه الأحد فياريال، وارتفع رصيد ألافيس إلى 13 نقطة ليقفز من المركز الـ15 إلى الثامن حيث حقق الفوز اليوم بعد 3 تعادلات متتالية.

ومني الريال بالهزيمة الثانية له في آخر 5 مباريات جمعته مع ألافيس في الدوري، حيث كانت الهزيمة الأخرى في أكتوبر/تشرين الأول 2018، ولكن هزيمة اليوم هي الأولى للريال على ملعبه أمام ألافيس منذ 20 عاما، وبالتحديد منذ أن خسر أمام الفريق نفسه 1-صفر في مايو/أيار 2000.