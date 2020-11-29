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تحقيقات وتفتيش.. ظروف وفاة مارادونا غامضة

ماتياس موريا محامي مارادونا: سنطلب تحقيقات في ظروف وفاة أسطورة كرة القدم (رويترز)
ماتياس موريا محامي مارادونا: سنطلب تحقيقات في ظروف وفاة أسطورة كرة القدم (رويترز)
29/11/2020

قال مكتب المدعي العام الأرجنتيني إن السلطات القضائية في البلاد ستحقق في وفاة نجم كرة القدم دييغو مارادونا وأمرت بالتفتيش في ممتلكات طبيبه الشخصي اليوم الأحد.

وتوفي مارادونا عن 60 عاما بسبب سكتة قلبية يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح مكتب المدعي العام في بيان أن المدعين في ضاحية سان إيسيدرو في بوينس آيرس أصدروا مذكرة التفتيش ووقعها قاض محلي.

وجاء في البيان "بالأمس (السبت) تواصلت التحقيقات وإثباتات الأدلة مع الاستماع إلى أقوال أشخاص من بينهم أقارب مباشرون للفقيد.. بناء على الأدلة التي تم جمعها كان من الضروري إصدار مذكرة تفتيش لمنزل ومكتب الطبيب ليوبولدو لوكي".

ولم يذكر مكتب المدعي العام الأسباب التي أدت إلى فتح تحقيقات.

وقال ماتياس موريا محامي مارادونا يوم الخميس إنه سيطلب تحقيقات في ظروف وفاة أسطورة كرة القدم، منتقدا ما وصفه باستجابة بطيئة من خدمة الطوارئ.

وغرد موريا على حسابه في تويتر يوم الخميس الماضي "استغرقت سيارة الإسعاف أكثر من نصف ساعة للوصول وهو ما يمثل حماقة جنائية".

المصدر : وكالات

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