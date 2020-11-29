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تأجيل أولمبياد طوكيو يكلف اليابان 1.9 مليار دولار

انتشار وباء كورونا حول العالم تسبب في تأجيل أولمبياد طوكيو (رويترز)
انتشار وباء كورونا حول العالم تسبب في تأجيل أولمبياد طوكيو (رويترز)
29/11/2020

ذكرت صحيفة يوميوري اليابانية اليوم الأحد -نقلا عن أشخاص مرتبطين بالحدث- أن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 إلى العام المقبل، بسبب فيروس كورونا، كلف المنظمين نحو 200 مليار ين (1.9 مليار دولار) إضافية.

وبسبب تفشي هذا الفيروس حول العالم، قررت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية في مارس/آذار الماضي تأجيل دورة طوكيو 2020 إلى العام المقبل.

وقالت الصحيفة نفسها إن تكاليف الدورة قبل التأجيل بلغت 1.35 تريليون ين (13 مليار دولار).

وأضافت أن اللجنة المنظمة ستتخذ قرارا يتعلق بتقاسم تكاليف التأجيل في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد محادثات مع سلطات مدينة طوكيو والحكومة.

ومن جانبه قال متحدث باسم اللجنة المنظمة -في رسالة نصية لرويترز- إن اللجنة المنظمة تنظر حاليا في أمر التكاليف الإضافية المرتبطة بتأجيل الدورة.

وعادت "يوميوري" لتقول إن تكاليف التأجيل الإضافية تشمل دفع أجور الطواقم واستخدام أنظمة جديدة لإعادة أموال التذاكر، لكنها لا تتضمن الإجراءات الخاصة بمكافحة انتشار كورونا.

وجاء في تقرير الصحيفة أيضا أن منظمي الدورة في البداية قدروا تكاليف التأجيل الإضافية بنحو 300 مليار ين، لكنهم نجحوا في تقليص المبلغ من خلال تبسيط بعض الأحداث.

المصدر : رويترز

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