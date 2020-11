انتهك حرمة موت مارادونا ثم سلم نفسه للشرطة خوفا من القتل

سلّم موظف صالة الجنازات -الذي أثار الغضب بنشر صورته مع جثة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا- نفسه لرجال الشرطة بعد انتشار شائعات بأنه قد قُتل، في حين تحقق السلطات الأرجنتينية في شبهة "إهمال" أدى لوفاة مارادونا.

وانتشرت صورة دييغو مولينا وهو يقف بجوار التابوت الذي وضعت فيه جثة مارادونا مستغلا وظيفته، واضعا يده اليمنى فوق جبهة النجم السابق ورافعا إبهام اليسرى لأعلى.

Got a pic of that sock council guy.. promoting his socks next to Maradona in a coffin! pic.twitter.com/8B1rynWXMQ

