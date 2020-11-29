"أنا أتألم".. غريزمان يندد بعنف الشرطة الفرنسية مع موسيقي من ذوي البشرة السوداء

عبّر نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم أنطوان غريزمان، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، عن غضبه من فيديو يظهر عناصر من الشرطة الفرنسية وهم يعتدون على منتج موسيقي من ذوي البشرة السوداء.

وأعاد غريزمان تغريدة فيديو التعنيف وكتب على حسابه الرسمي في تويتر، "أنا أتألم لبلادي فرنسا".

وأرفق الدولي الفرنسي تغريدته باسم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.

وأثار اعتداء قوات الأمن الفرنسية على منتج موسيقي في ضواحي باريس موجة استنكار واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالب فيها مغردون بضرورة محاسبة الفاعلين وإنصاف المنتج.

Michel, un producteur de musique, a été tabassé par trois policiers samedi dernier à Paris. Ils l’ont ensuite accusé à tort d'avoir voulu prendre leurs armes et de rébellion. Mais les policiers ignoraient une chose : tout a été filmé. pic.twitter.com/PTo71fzJzP — David Perrotin (@davidperrotin) November 26, 2020

بدأت القصة قبل أسبوع حينما اعتدى 3 أفراد شرطة على ميشال المنتج الموسيقي أمام مدخل الأستوديو الخاص به، وكان الاعتداء -وفق ما وثقته كاميرا المراقبة- عنيفا جدا واستمر لمدة طويلة وصلت 20 دقيقة.

DOCUMENT: la séquence intégrale des 13 minutes de l'agression policière contre un producteur de musique parisien. Attention: images difficiles de violences et d'insultes racistes. pic.twitter.com/37EbfgID2T — Loopsider (@Loopsidernews) November 26, 2020

وأكد ميشال خلال حديث صحفي أن المعتدين عليه نعتوه بعدة أوصاف عنصرية على غرار "الأسود الوسخ"، كما أطلقوا عليه الغاز المدمع لإرغامه على الخروج من الأستوديو الخاص به، ثم قضى في الحجز 48 ساعة.

وتقول الرواية الرسمية لأفراد الشرطة إن الرجل حاول الاعتداء عليهم وأشهر سلاحه بوجههم، وهو ما نفته التسجيلات المرئية لكاميرا المراقبة.

[Intervention à Paris 17ème]

Je me félicite que l’IGPN ait été saisie par la justice dès mardi.

Je demande au préfet de police de suspendre à titre conservatoire les policiers concernés. Je souhaite que la procédure disciplinaire puisse être conduite dans les plus brefs délais. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 26, 2020

في المقابل، غرّد وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر تويتر، داعيا رئيس الشرطة إلى إيقاف الثلاثة الذين اعتدوا على ميشال ريثما يُتخذ بحقّهم إجراء تأديبي آخر.