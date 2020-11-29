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شاهد- "أسوأ بداية".. زيدان غاضب من هزيمة ريال مدريد أمام ألافيس

زيدان حزين من هزائم الريال في الليغا (رويترز)
زيدان حزين من هزائم الريال في الليغا (رويترز)
29/11/2020

قال مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان إنه قلق من عدم قدرة فريقه على تحويل دفة المباريات بعد خسارته 2-1 بملعبه أمام ألافيس في الدوري الإسباني لكرة القدم عقب ما وصفها بأنها أسوأ بداية مباراة طوال الموسم.

وكان من المفترض أن يلعب ريال مدريد بثقة عقب فوزه 2-صفر خارج ملعبه على إنتر ميلان يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، لكنه تأخر في الدقيقة الخامسة بهدف سجله لوكاس بيريز من ركلة جزاء.

وكادت شباك حامل اللقب تهتز مرة أخرى بعد لحظات عندما كسر بيريز مصيدة التسلل، لكن الحارس تيبو كورتوا أنقذ الفرصة.

وارتكب الحارس خطأ كارثيا في بداية الشوط الثاني عندما مرر بالخطأ إلى خوسيلو مهاجم ألافيس الذي سجل بسهولة.

وقال زيدان "لا يوجد لدي أي تفسير، الهزيمة لا علاقة لها بسلوكنا أو بالأداء الجيد الذي قدمناه الأسبوع الماضي، لكن لا يمكن تحمل بدء أي مباراة مثلما فعلنا اليوم، هذه أسوأ بداية مباراة لنا هذا الموسم".

وأضاف "عندما تستقبل هدفا مبكرا لهذه الدرجة يكون أمامك وقت للعودة إلى أجواء المباراة، لكن الأمور أصبحت في غاية الصعوبة علينا بعد الهدف الأول، أجد صعوبة بالغة في فهم ما حدث".

وتابع المدرب الفرنسي "لم نستطع تغيير سير المباراة، وهذا أكثر شيء أزعجني، وأنا واثق أنه أزعج اللاعبين أيضا، كنا أفضل قليلا في الشوط الثاني، لكن ما فعلناه لم يكن كافيا، لم نفعل الكثير لتغيير سير المباراة".

وغاب عن ريال مدريد 6 لاعبين، من بينهم سيرجيو راموس وكريم بنزيمة، وإيدن هازارد الذي تغيب بسبب الإصابة، لكن زيدان قال إنه يعتقد أن اللاعب البلجيكي تعرض لكدمة فقط.

وقال المدرب الفرنسي إنه يتوقع تحسن أداء فريقه بمجرد عودة اللاعبين المصابين.

وأضاف "نواجه العديد من المشاكل مع الإصابات، لا نبحث عن أعذار، لكن هذا هو الواقع، أتمنى أن نبدأ في التحسن عندما يعود المصابون، في الوقت الحالي مشكلتنا هي ثبات المستوى، وهذا شيء واضح".

المصدر : رويترز

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