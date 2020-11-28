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4 مكاسب للأهلي بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي خطف اللقب من غريمه الزمالك وحقق العديد من المكاسب (رويترز)
الأهلي خطف اللقب من غريمه الزمالك وحقق العديد من المكاسب (رويترز)
27/11/2020

لم يكن الفوز الذي حققه الأهلي المصري علي حساب مواطنه الزمالك 2-1، والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه، المكسب الوحيد من تلك المباراة التي استضافها ملعب القاهرة.

وجاء فوز الأهلي بالبطولة لتعود "الأميرة الأفريقية" إلى خزائن الفريق بعدما غابت عن الفريق الأحمر منذ نسخة عام 2013، التي توج فيها الفريق باللقب عقب فوزه على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي 3-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتأتي عودة الفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بوصفها مكسبا آخر للفريق، حيث سيشارك في البطولة التي تستضيفها قطر في الفترة من الأول إلى 11 فبراير/شباط المقبل.

وسيكون بمقدور الأهلي إضافة مكسب جديد إلى مكاسبه حينما يواجه فريق نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الأفريقية، التي ستنظم في القاهرة مطلع الشهر المقبل.

ويكتسب الفوز بالبطولة على حساب الغريم التقليدي الزمالك طابعا خاصا، بالإضافة إلى جني مبلغ 3.5 ملايين دولار عقب فوز بلقب البطولة.

وينقسم هذا المبلغ إلى 2.5 مليون دولار هي قيمة الفوز بأبطال أفريقيا، بالإضافة لحصول الأهلي على مليون دولار نظير مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

وفي المقابل، سيحصل الزمالك على 1.25 مليون دولار هي جائزة الفريق الفائز بالمركز الثاني في دوري أبطال أفريقيا.

المصدر : وكالات

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