يواصل رحلة علاج من مرض نادر.. بالفيديو: مؤمن زكريا بطل ليلة تتويج الأهلي بأبطال أفريقيا

في لفتة إنسانية راقية، اختار نجوم النادي الأهلي أن يرفع زميلهم مؤمن زكريا لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب القاهرة.

واصطحب الحارس محمد الشناوي زمليه مؤمن زكريا إلى منصة التتويج، حيث حمل كأس البطولة وسط احتفال من باقي اللاعبين.

ويمر زكريا بظروف صحية صعبة أبعدته عن الملاعب منذ نحو عام ونصف العام، ويتابع حاليا رحلة العلاج من مرضه النادر.

تتويج الأهلي للمرة التاسعة يؤكد هيمنته على دوري أبطال أفريقيا 👏 شاهد لحظة رفع الكأس الغالية بصوت عصام الشوالي 🎙️😍 نراكم في كأس العالم للأندية 🙋‍♂️#دوري_أبطال_أفريقيا #الاهلي_الزمالك #الاهلي #نهائي_القرن_الأفريقي@AlAhly pic.twitter.com/1hjFX1bJX6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 27, 2020

ويعاني زكريا من التصلب الجانبي الضموري في العضلات، وهو مرض ينتقل من العضلات إلى الأعصاب ويفقد الجسد التحكم في الأطراف والحواس.

واستطاع الأهلي حسم لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك الذي كان يسعى لتحقيق اللقب السادس.

وضمن الأهلي التأهل لكأس العالم للأندية التي ستنظم في قطر في فبراير/شباط المقبل، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الأفريقي يوم 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.