قبل مواجهتهما بالبريميرليغ.. مورينيو: تشلسي مطالب بالفوز باللقب

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام إن فرانك لامبارد نظيره في تشلسي يتعرض لضغوط كبيرة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد إنفاق النادي بسخاء خلال فترة الانتقالات الأخيرة قبل انطلاق الموسم الحالي.

وأنفق تشلسي أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني (نحو 266 مليون دولار) للحصول على خدمات إدوار ميندي وتيمو فيرنر وكاي هافرتس وآخرين، ومن ثم فقد أصبح مطالبا بالفوز باللقب خلال العام الثاني للمدرب لامبارد على رأس الجهاز الفني.

وسيلتقي توتنهام الجار اللندني تشلسي في الدوري الإنجليزي غدا الأحد.

وقبل القمة اللندنية، قال مورينيو للصحفيين أمس الجمعة إنه تعرض لضغوط مماثلة عندما قاد تشلسي وريال مدريد وإنتر ميلان للفوز بالألقاب.

وأضاف المدرب البرتغالي المخضرم "عندما تكون مرشحا للتتويج تعرف سبب ذلك، وعليك قبول ذلك، وعليك تقبل هذا النوع من الضغوط والمسؤوليات".

وأردف مورينيو "دربت أندية كانت بمثابة أبطال في السوق بسبب قوة استثماراتها، واضطررت للتعامل مع مثل هذه الضغوط. الآن أنا لا أتعرض لهذه الضغوط، لكن آخرين يتعرضون لذلك".

وفاز لامبارد بالبريميرليغ مرتين، وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، عندما كان لاعبا في صفوف تشلسي تحت قيادة مورينيو بين عامي 2004 و2007.

ونفى لامبارد وجود أي خلافات بينه وبين مورينيو مدربه السابق رغم المنافسة بينهما.

وقال لامبارد عن ذلك "العلاقة بيننا كانت دوما جيدة؛ عندما نتولى تدريب فريقين كبيرين متنافسين تتغير العلاقة بالتأكيد، لكن ليس للأسوأ؛ لا مشكلة بيني وبينه".