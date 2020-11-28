سأقلق حين أراه مبتسما.. كلوب يبرر غضب محمد صلاح عقب استبداله

قلل مدرب نادي ليفربول يورغن كلوب من أهمية رد فعل النجم المصري محمد صلاح أثناء تغييره في التعادل أمام برايتون 1-1 اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدا صلاح غير سعيد بقرار استبداله في الدقيقة 60 من المباراة، وأظهرت اللقطات عدم رضاه على قرار المدرب الألماني.

لكن كلوب وأد التكهنات بشأن أي خلاف، وقال في تصريحات بعد المباراة "اليوم الذي يبتسم فيه محمد صلاح عندما يغادر أرض الملعب، يكون هناك شيء خطأ بالفعل. أتفهم الأمر بنسبة 100%".

وأضاف "لكن المشكلة أنه غاب 10 أيام بسبب إصابته بفيروس كورونا ثم تدرب مرة واحدة ولعب 60 دقيقة ثم لعب بعدها بـ3 أيام مرة أخرى. علينا فقط الحذر. هو لا يحب ذلك، نعلم ذلك، لكن هذا ما في الأمر".

وحرم حكم الفيديو المساعد صلاح من هدف في الشوط الأول بداعي التسلل، وفوت على النجم المصري فرصة تعزيز رصيده من الأهداف في الدوري الذي وصل إلى 8 أهداف.

ورغم التعادل، ارتقى ليفربول لصدارة البريميرليغ مؤقتا بعدما وصل رصيده إلى 21 نقطة، متقدما بنقطة أمام توتنهام الذي يواجه غدا تشلسي.