ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لفوز كبير على بيرنلي

سجل النجم الجزائري الدولي رياض محرز ثلاثية (هاتريك)، قاد بها مانشستر سيتي إلى انتصار كبير على ضيفه بيرنلي 5-صفر اليوم السبت، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستعاد مانشستر سيتي مذاق الانتصارات من جديد في الدوري، بعد تعادل مع ليفربول 1-1 وهزيمة أمام توتنهام 2-صفر، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ويقفز إلى المركز الثامن، بينما تجمّد رصيد بيرنلي عند 5 نقاط في المركز السابع عشر.

وتقدم مانشستر سيتي بهدفين سجلهما النجم الجزائري في الدقيقتين السادسة و22، ثم أضاف بينجامين ميندي الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، سجل فيران توريس الهدف الرابع لسيتي في الدقيقة 66، ثم أكمل محرز ثلاثيته بالهدف الخامس في الدقيقة 69.