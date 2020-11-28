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بمساعدة الفار.. برايتون يتعادل مع ليفربول

الفار ألغى هدفين لماني (يمين) وصلاح (يسار) بينما احتسب هدف جوتا (وسط) (غيتي)
الفار ألغى هدفين لماني (يمين) وصلاح (يسار) بينما احتسب هدف جوتا (وسط) (غيتي)
28/11/2020
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آخر تحديث
28/11/2020
(مكة المكرمة) 07:01 PM

هز باسكال غروس الشباك من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليجبر ليفربول على الاكتفاء بالتعادل 1-1 مع مضيفه برايتون اليوم السبت، بعدما بدا أن هدف ديوغو جوتا سيمنح الفوز لفريق المدرب يورغن كلوب.

واحتسب الحكم ركلة الجزاء -عقب تدخل من آندي روبرتسون على داني ويلبيك- بعدما طلب حكم الفيديو المساعد منه مشاهدتها في شاشة خارج الملعب.

وكان حكم الفيديو ألغى هدفين لليفربول بداعي التسلل.

ويتصدر حامل اللقب المسابقة برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، متقدما بنقطة واحدة على توتنهام الذي يحل ضيفا على تشلسي غدا الأحد.

وأهدر آرون كونولي فرصة منح برايتون التقدم بعد 10 دقائق عندما وضعه زميله نيال موباي في مواجهة أليسون بيكر حارس ليفربول لكنه أطاح بالكرة بغرابة خارج المرمى.

وبعد ذلك بـ10 دقائق حصل صاحب الأرض على ركلة جزاء بعد تدخل من نيكو وليامز على كونولي لكن موباي سددها خارج الملعب.

وبعد نجاته مرتين بدا أن ليفربول انتزع التقدم عندما مرر فيرمينو كرة إلى محمد صلاح الذي هز شباك مات رايان لكن حكم الفيديو تدخل لاحتساب تسلل على المهاجم المصري.

وأشرك كلوب القائد جوردان هندرسون بدلا من وليامز بعد الاستراحة، في محاولة لتعزيز ثقة ليفربول.

ومرر روبرتسون كرة إلى صلاح الذي هيأها إلى جوتا ليمر من لاعب ويسدد كرة داخل المرمى محرزا هدفه التاسع بجميع المسابقات هذا الموسم.

وتلقى ليفربول، الذي يستضيف أياكس في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، ضربة قوية بخروج جيمس ميلنر بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

ووضع البديل ساديو ماني الكرة بضربة رأس في المرمى قبل 7 دقائق من النهاية لكن حكم الفيديو أشار إلى وجود تسلل ثم أدرك برايتون التعادل المتأخر.

المصدر : وكالات

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