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بايرن ميونخ ينفرد بصدارة البوندسليغا وليفاندوفسكي يتفوق على هالاند

ليفاندوفسكي (يمين) يحتفل بتسجيله الهدف الثاني لبايرن (رويترز)
ليفاندوفسكي (يمين) يحتفل بتسجيله الهدف الثاني لبايرن (رويترز)
28/11/2020

انفرد فريق بايرن ميونخ بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على مضيفه شتوتغارت 3-1 اليوم السبت، في الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

وتعرض بوروسيا دورتموند لهزيمة مفاجئة على أرضه أمام كولون 1-2، في الوقت الذي تغلب فيه لايبزغ على ضيفه أرمينيا بيلفيلد 2-1.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن لايبزغ الوصيف، و4 نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثالث.

وسجل كينغسيلي كومان وروبرت ليفاندوفسكي ودوغلاس كوستا أهداف الفوز لبايرن في الدقائق 38 و45 و88، بعد أن تقدم تانجوي كوليبالي بهدف لشتوتغارت في الدقيقة 20.

وعزز ليفاندوفسكي صدارته لقائمة الهدافين بالبطولة برصيد 12 هدفا، بفارق هدفين أمام إيرلينغ هالاند هداف دورتموند.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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