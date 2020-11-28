الأهلي يجني 3.5 ملايين دولار.. الصحف المصرية تشيد بالبطل التاريخي لأبطال أفريقيا

أشادت الصحف ووسائل الإعلام المصرية اليوم السبت بإحراز الأهلي اللقب التاسع في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد الفوز على غريمه المحلي التقليدي الزمالك 2-1 الليلة الماضية.

وأفردت الصفحات الرياضية بالصحف الصادرة اليوم السبت مساحات كبيرة للحديث عن إنجاز الأهلي، الأكثر تتويجا باللقب في تاريخ البطولة، وتفاصيل المباراة المثيرة.

وأحرز هدفي الأهلي لاعباه عمرو السولية ومحمد مجدي (قفشة) عبر هدف في كل شوط.

وقالت صحيفة "أخبار اليوم" على صفحتها الأولى "الأهلي بطلا لأفريقيا للمرة التاسعة"، وإن الفوز "أضاف إنجازا كبيرا لزعيم القارة الأفريقية، وعزز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة".

1982 🏆

1987 🏆

2001 🏆

2005 🏆

2006 🏆

2008 🏆

2012 🏆

2013 🏆

2020 🏆 الأهلي يعزز صدارته لقائمة الأكثر تتويجًا بدوري أبطال إفريقيا في التاريخ! 🔥#ZSCASC | @AlAhly | #TotalCAFCL pic.twitter.com/bnLwWstnIF — دوري أبطال إفريقيا (@caf_online_AR) November 27, 2020

وعلى صفحاتها الداخلية أضافت الصحيفة أن "الفرسان الحمر أبطال أفريقيا للمرة التاسعة" و"الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بالأميرة السمراء"، و"هدفان للسولية وقفشة حسما اللقب الأفريقي".

في حين خصصت "أخبار الرياضة" الأسبوعية عددا كاملا صدر اليوم عن إنجاز الأهلي، وقالت في العنوان الرئيسي "الأهلي أسطورة أفريقيا".

وأضافت باللغة المصرية الدارجة "الكبير كبير والأهلي ملوش مثيل".

وركزت صحيفة "الأهرام" اليومية على المكاسب المالية التي حصدها الأهلي بفوزه بلقب دوري الأبطال القاري.

وقالت "الأهلي يجني 3.5 ملايين دولار بإحرازه لقب دوري الأبطال الأفريقي".

كما اهتمت العديد من المواقع بالحدث، وقال عنوان في موقع "الوطن سبورت" "التاسعة بتوقيت الأهلي.. الأميرة السمراء تعود للجزيرة من بوابة الزمالك".

أما موقع "فيتو" فقال "الأهلي بطل أفريقيا بعد الفوز على الزمالك 2-1".

وقال موقع "يلا كورة" عن المباراة "صاروخ الأهلي يضعه على عرش أفريقيا ويحول أحلام الزمالك إلى سراب".

ووصف موقع "في الجول" المباراة بأنها "غدّارة.. غدّارة.. التاسعة بتوقيت الأهلي".