إنتر يهزم ساسولو ويقفز لوصافة الدوري الإيطالي

كشف اثنان من الأصدقاء المقربين للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن أسرار تمتع هداف يوفنتوس بمستوى مثالي في اللياقة البدنية والذهنية رغم تخطيه 35 عاما، وذلك من خلال معايشتهم له عن قرب حتى في منزله.
واصل إنتر ميلان مستوياته المتباينة، وسجل مرتين في أول ربع ساعة، ليفوز 3-صفر وينهي سجل ساسولو الخالي من الهزيمة في الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.
وبعد الأداء المتواضع والخسارة صفر-2 على أرضه أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، تقدم إنتر بهدف أليكسيس سانشيز في الدقيقة الرابعة، ثم جاء الهدف الثاني بعد 10 دقائق أخرى بواسطة فلاد كيريكيش عن طريق الخطأ في مرماه.
وأطلق روبرتو غاليارديني تسديدة هائلة ليسجل الهدف الثالث لإنتر بعد مرور ساعة من اللعب.
3 نقاط والكثير من الأهداف للفريق الضيف .🔚⁰#الدوري_الإيطالي#كالتشيو @SassuoloUS @Inter_ar pic.twitter.com/7gGjfMCyDi
— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) November 28, 2020
وأصبح رصيد إنتر 18 نقطة في المركز الثاني، وبفارق الأهداف عن ساسولو، لكنه يتأخر نقطتين عن جاره ميلان المتصدر.