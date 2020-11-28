إنتر يهزم ساسولو ويقفز لوصافة الدوري الإيطالي

واصل إنتر ميلان مستوياته المتباينة، وسجل مرتين في أول ربع ساعة، ليفوز 3-صفر وينهي سجل ساسولو الخالي من الهزيمة في الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

وبعد الأداء المتواضع والخسارة صفر-2 على أرضه أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، تقدم إنتر بهدف أليكسيس سانشيز في الدقيقة الرابعة، ثم جاء الهدف الثاني بعد 10 دقائق أخرى بواسطة فلاد كيريكيش عن طريق الخطأ في مرماه.

وأطلق روبرتو غاليارديني تسديدة هائلة ليسجل الهدف الثالث لإنتر بعد مرور ساعة من اللعب.

وأصبح رصيد إنتر 18 نقطة في المركز الثاني، وبفارق الأهداف عن ساسولو، لكنه يتأخر نقطتين عن جاره ميلان المتصدر.