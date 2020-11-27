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مثير للجدل حتى بعد رحيله.. طلب مارادونا الأخير

مارادونا طلب تحنيط جثمانه بعد وفاته (الأناضول)
مارادونا طلب تحنيط جثمانه بعد وفاته (الأناضول)
27/11/2020

تصريحاته وتصرفاته كانت تطغى في بعض الأحيان على فنياته ومهاراته، إذ كان الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا يتصدر عناوين الصحف لكلمة قالها أو عبارة أدلى بها، وليس دائما لهدف سجله أو لقب رفعه.

حياة الرجل الصاخبة داخل الملعب وخارجه انتهت، لكن إثارته للجدل لم تتوقف حتى بعد رحيله، خاصة في طلبه الأخير.

فوفقا للصحفي الأرجنتيني مارتن أريفالو، طلب مارادونا من عائلته قبل وقت قصير من عيد ميلاده الـ60 قائلا "عندما أموت حنطوا جسدي للحفاظ عليه مع مرور الوقت".

وفي حال لبي طلب النجم -الذي دفن بالقرب من قبري والديه في مقبرة خاصة بالعاصمة بوينس آيرس- سيصبح مارادونا رابع شخص في تاريخ الأرجنتين يتم تحنيط جسده بعد وفاته.

ولم يصدر أي رد فعل أو تصريح من عائلة مارادونا أو محاميه أو المتحدث باسمه على ما نشره الصحفي أريفالو.

وكان مارادونا توفي بعد تعرضه لسكتة قلبية أول أمس الأربعاء، دون أن تكلل محاولات إنقاذه بالنجاح.

يذكر أنه في تاريخ الأرجنتين حنطت جثامين 3 أشخاص فقط، هم: الجنرال العسكري السابق خوسيه دي سان مارتين، والرئيس الأرجنتيني السابق خوان دومينغو بيرون وزوجته.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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