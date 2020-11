عشاقه اقتحموا القصر الرئاسي لإلقاء النظرة الأخيرة.. دفن جثمان مارادونا قرب قبري والديه

دفن جثمان أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا بالقرب من قبري والديه في مقبرة خاصة بالعاصمة بوينس آيرس.

ونقل الجثمان من القصر الرئاسي "كاسا روسادا" بالمركز التاريخي في بوينس آيرس إلى مقبرة "غاردن دي بيلا فيستا"، إذ لم يحضر المراسم سوى الأقارب والأصدقاء المقربون.

واصطف العديد من المشجعين على طول طريق موكب الجنازة، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على أحد عظماء لعبة كرة القدم.

وكان محبو أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل اقتحموا القصر الرئاسي أمس الخميس، وصعد المشجعون فوق السياج عند المدخل، بسبب خشيتهم على ما يبدو من عدم السماح لهم بالدخول من أجل إلقاء النظرة الأخيرة على "الفتى الذهبي".

واستخدمت الشرطة الغاز المدمع لتفريق الجماهير، فيما تم نقل نعش مارادونا داخل القصر إلى مكان أكثر أمانا في غرفة أخرى.

كما اندلعت اشتباكات بالقرب من "كاسا روسادا"، وألقى المشجعون الغاضبون الحجارة والزجاجات على الشرطة التي ردت بالرصاص المطاطي وخراطيم المياه.

وجاء الآلاف من عشاق مارادونا إلى القصر الرئاسي لتوديع مارادونا الذي توفي أول أمس الأربعاء عن 60 عاما.

