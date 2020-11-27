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شاهد.. مورينيو ينتقد لاعبه بعد تسجيل أفضل أهداف الدوري الأوروبي

مورينينو يتحدث إلى هاري وينكس في مباراة سابقة لتوتنهام (رويترز)
مورينينو يتحدث إلى هاري وينكس في مباراة سابقة لتوتنهام (رويترز)
27/11/2020
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آخر تحديث
27/11/2020
(مكة المكرمة) 07:31 PM

سجل هاري وينغس هدفا رائعا خلال الانتصار الساحق لنادي توتنهام الإنجليزي على لودوجوريتس البلغاري ضمن منافسات المرحلة الرابعة من المجموعة في الدوري الأوروبي.

وبعد مرور ساعة من اللعب تلقى وينغس الكرة وأطلق تسديدة من 50 مترا مرت فوق بلامن إيلييف حارس لودوجوريتس إلى داخل الشباك.

واعترف اللاعب في تصريحات بعد المباراة بأنه لم يتعمد تسجيل ذلك الهدف، وقال إنه أرسل كرة طويلة باتجاه زميله غاريث بيل وتفاجأ بوصولها إلى شباك الحارس المنافس.

ويبدو أن مدرب توتنهام جوزيه مورينيو لم يعجب بصراحة لاعبه الشاب، وقال المدرب البرتغالي بعد المباراة "وينغس كان صادقا، وقال في مقابلة إنه كان يريد إرسال تمريرة للأمام. لو كنت مكانه لقلت إنني حاولت التسجيل بهذه الطريقة والترشح لجائزة بوشكاش (لأفضل هدف في العام)".

ووضع الفوز توتنهام في المركز الثاني متساويا في عدد النقاط مع رويال أنتفيرب البلجيكي الذي انتصر 2-صفر على مضيفه لاسك النمساوي قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات

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