شاهد.. مورينيو ينتقد لاعبه بعد تسجيل أفضل أهداف الدوري الأوروبي

سجل هاري وينغس هدفا رائعا خلال الانتصار الساحق لنادي توتنهام الإنجليزي على لودوجوريتس البلغاري ضمن منافسات المرحلة الرابعة من المجموعة في الدوري الأوروبي.

وبعد مرور ساعة من اللعب تلقى وينغس الكرة وأطلق تسديدة من 50 مترا مرت فوق بلامن إيلييف حارس لودوجوريتس إلى داخل الشباك.

ماذا تفعل يا هاري وينكس ! 😯 هدف عالمي بطريقة رائعة 👏#الدوري_الأوروبي #توتنهام pic.twitter.com/aYMD0hoNmy — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2020

واعترف اللاعب في تصريحات بعد المباراة بأنه لم يتعمد تسجيل ذلك الهدف، وقال إنه أرسل كرة طويلة باتجاه زميله غاريث بيل وتفاجأ بوصولها إلى شباك الحارس المنافس.

"I'd love to say that I did but I've got to be honest… I just overhit it." 😂 Harry Winks on whether he meant 𝐭𝐡𝐚𝐭 ridiculous long-range goal 👏 🎙️ @ReshminTV pic.twitter.com/FJ2Nvwca9g — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 26, 2020

ويبدو أن مدرب توتنهام جوزيه مورينيو لم يعجب بصراحة لاعبه الشاب، وقال المدرب البرتغالي بعد المباراة "وينغس كان صادقا، وقال في مقابلة إنه كان يريد إرسال تمريرة للأمام. لو كنت مكانه لقلت إنني حاولت التسجيل بهذه الطريقة والترشح لجائزة بوشكاش (لأفضل هدف في العام)".

"He's too honest, I'm not happy with him." Jose thinks Harry Winks should've said he meant his goal vs. Ludogorets 😅 🎙️ @ReshminTV pic.twitter.com/aWcwdUfUje — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 26, 2020

ووضع الفوز توتنهام في المركز الثاني متساويا في عدد النقاط مع رويال أنتفيرب البلجيكي الذي انتصر 2-صفر على مضيفه لاسك النمساوي قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.