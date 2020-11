شاهد.. مورينيو ينتقد لاعبه بعد تسجيل أفضل أهداف الدوري الأوروبي

سجل هاري وينغس هدفا رائعا خلال الانتصار الساحق لنادي توتنهام الإنجليزي على لودوجوريتس البلغاري ضمن منافسات المرحلة الرابعة من المجموعة في الدوري الأوروبي.

وبعد مرور ساعة من اللعب تلقى وينغس الكرة وأطلق تسديدة من 50 مترا مرت فوق بلامن إيلييف حارس لودوجوريتس إلى داخل الشباك.

واعترف اللاعب في تصريحات بعد المباراة بأنه لم يتعمد تسجيل ذلك الهدف، وقال إنه أرسل كرة طويلة باتجاه زميله غاريث بيل وتفاجأ بوصولها إلى شباك الحارس المنافس.

"I'd love to say that I did but I've got to be honest… I just overhit it." 😂

Harry Winks on whether he meant 𝐭𝐡𝐚𝐭 ridiculous long-range goal 👏

🎙️ @ReshminTV pic.twitter.com/FJ2Nvwca9g

