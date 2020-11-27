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رحل وهي باقية.. ألقاب مارادونا ومعانيها

ألقاب كثيرة طبعت مسيرة مارادونا الكروية والشخصية (رويترز)
ألقاب كثيرة طبعت مسيرة مارادونا الكروية والشخصية (رويترز)
27/11/2020

عُرف الأسطورة دييغو مارادونا بشخصيته وأسلوب حياته أكثر من ممارسته لكرة القدم، فالأيقونة الأرجنتينية نال عدة ألقاب خلال مسيرته وبعد اعتزاله.

وبعض هذه الألقاب التصقت به واستخدمت في نعي نجم نابولي، الذي رحل أول أمس، الأربعاء، بسكتة دماغية عن عمر 60 عاما.

ومن بين هذه الألقاب "إل بيلوسا، وإل سبوليتا، وبيبي دي أورو" ولكن ما هي معاني هذه الألقاب؟ ومن أين مصدرها؟

إل بيلوسا (الزغب): مارادونا كان معروفا بقصر قامته وقوة جسده ومهارته في الحفاظ على الكرة وأيضا بشعره الكثيف، خاصة في السنوات الأولى من مسيرته الكروية، فأطلق عليه لقب "إل بيلوسا" أو "الزغب"؛ بسبب شعره الذي يشبه "الفراء"، وأول من أطلق عليه هذا اللقب سكان قريته "فيلا فيوريتو".

"إل بيريلتي كوسميكو" (الطائرة الكونية): قبل مونديال المكسيك عام 1986، عبر الأرجنتيني سيزار لويس مينوتي عن رفضه قرار منح مارادونا شارة القيادة، وتفضيله على دانيال باسريلا.

وأوضح مينوتي "مارادونا فقد هويته منذ فترة طويلة ومسيرته تصبح أسوأ، إذا توقف مارادونا عن العيش كطائرة ورقية يأخذها الهواء أينما يريد، سيصبح نجم المونديال".

وهذا ما حصل، إذ طبع مارادونا مونديال المكسيك باسمه، وبقي لقب الطائرة الورقية ملازما له.

"إل سبوليتا" (البصل الصغير): هذا اللقب لم يكن يطلق على مارادونا نفسه، ولكن عندما اكتشف الأرجنتيني فرانسيسكو كورنيخو أن مارادونا يلعب مع فريق أرجنتينيوس جونيورز أطلق على الفريق، الذي يمتلك عدة لاعبين صغار في السن وقصار القامة، فريق "البصل الصغير".

إضافة إلى هذه، هناك ألقاب أطلقت عليه بسبب مهاراته الكروية وقميصه الشهير رقم "10"، أبرزها:

– إل بيبي دي أورو: الفتى الذهبي.

– إل ديس: الرقم "10".

– "ديوز" (D10S): ديوز تعني إله في اللغة الأرجنتينية، واستبدل حرفا "I" و"O" برقم 10.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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