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باريس سان جيرمان يخطب ود راموس

راموس ينتهي عقده مع ريال مدريد صيف العام المقبل (غيتي)
راموس ينتهي عقده مع ريال مدريد صيف العام المقبل (غيتي)
27/11/2020

تحدثت تقارير إعلامية عن أن فريق باريس سان جيرمان يستعد لتقديم عرض كبير لضم سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، والذي ينتهي عقده مع الفريق الملكي صيف العام المقبل.

وتضيف التقارير أن الفريق الباريسي مستعد لتلبية كل طلبات "المطرقة" الإسبانية، لإقناعه في الانتقال إلى "عاصمة الأنوار".

وكان الصحفي الإسباني ألفريدو دورو كشف في معلومات حصرية عن محادثات جرت بين راموس ونيمار من أجل انتقال الأول إلى فريق العاصمة الفرنسية.

وبحسب تفاصيل هذه المحادثة التي رواها الصحفي دورو، قال نيمار لراموس "سيرجيو، إذا قمت بالتوقيع لباريس سان جيرمان فسأجدد عقدي في اليوم التالي، ومن بعدي كيليان مبابي".

وأضاف "إذا انضممت إلى باريس فسنفوز ببطولتين أوروبيتين على أقل تقدير".

ورغم بلوغه 34 عاما فإن راموس لا يزال عنصرا مهما داخل الملعب وخارجه، والمدرب زين الدين زيدان يرى فيه اللاعب الذي لا يمكن الاستغناء عنه في دفاع الملكي.

يذكر أن عقد راموس دخل عامه الأخير، وسط معلومات تتحدث عن تعثر مفاوضات بين الطرفين لتجديد العقد.

وأكثر من ذلك، أكدت تقارير صحفية أن فلورنتينو بيريز رئيس الميرينغي أخبر اللاعب بإمكانية رحيله في حالة عدم موافقته على شروط النادي من أجل البقاء.

المصدر : مواقع إلكترونية

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