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شاهد.. الأهلي يهزم الزمالك في نهائي الأبطال ويؤكد زعامته الأفريقية

الأهلي يهدي مصر اللقب رقم 15 في دوري أبطال أفريقيا (رويترز)
الأهلي يهدي مصر اللقب رقم 15 في دوري أبطال أفريقيا (رويترز)
27/11/2020
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آخر تحديث
28/11/2020
(مكة المكرمة) 12:40 AM

حسم النادي الأهلي القمة المصرية في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتوّج باللقب التاسع في تاريخه بعد الفوز 2-1 على غريمه الزمالك.

ودخل الأهلي بقوة إلى المباراة، وحاول التقدم مبكرا عبر الاندفاع نحو الهجوم وإجبار الزمالك على التحصن في منطقته.

ونجح "المارد الأحمر" في التقدم وتسجيل الهدف الأول برأسية من عمرو السولية في الدقيقة الخامسة سكنت شباك الحارس محمد أبو جبل.

وعاد الزمالك إلى المباراة بهدف رائع للنجم المخضرم محمود عبد الرازق (شيكابالا) في الدقيقة 31.

وبعد التعادل، بسط الزمالك سيطرته على المباراة وحاول استغلال عدم تركيز لاعبي الأهلي لإضافة هدف آخر.

غير أن أخطر الفرص كانت من نصيب الأهلي بقدم حسين الشحات الذي اصطدمت كرته بالقائم الأيسر لحارس الزمالك في الدقيقة 54، ورد أحمد سيد زيزو في الدقيقة 65 بكرة اصطدمت بالقائم الأيمن لحارس الأهلي محمد الشناوي.

وتبادل الفريقان السيطرة على ما تبقى من دقائق للمباراة قبل أن يخطف محمد مجدي أفشة هدف الفوز في الدقيقة 86.

وجاءت المباراة النهائية في ختام نسخة هي الأطول في تاريخ المسابقة، حيث بدأت مبارياتها في أغسطس/آب 2019، وكان مقررا انتهاؤها يوم  29 مايو/أيار الماضي، قبل أن يتقرر تأجيل فعالياتها أكثر من مرة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ومنذ انطلاق النسخة الأولى لدوري الأبطال عام 1964، لم يسبق أن شهد النهائي حضور فريقين من بلد واحد، لكن الأهلي والزمالك تمكنا أخيرا من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، ليؤكدا ريادتهما للكرة الأفريقية.

وأحرزت الكرة المصرية اليوم تتويجها الخامس عشر بأمجد الكؤوس الأفريقية، لتعزز تصدرها لقائمة الدول الأكثر حصولا على دوري الأبطال، علما أن مباراة اليوم شهدت وجود طرف مصري في النهائي للمرة الـ23 في تاريخ المسابقة.

وحققت كرة القدم العربية لقبها الثاني والثلاثين في تاريخها بالمسابقة، والرابع على التوالي، بعد فوز الوداد البيضاوي المغربي بالكأس عام 2017، والترجي التونسي عامي 2018 و2019.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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